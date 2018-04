CATALUÑA. VÍCTIMAS DEL TERRORISMO CATALANAS VEN UNA “DECEPCIÓN TOTAL” QUE SE ACUSE A LOS CDR SÓLO DE DESÓRDENES PÚBLICOS

La Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (Acvot) aseguró este jueves que es una “decepción total” que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea sólo haya atribuido desórdenes públicos, pero no rebelión ni terrorismo, a Tamara Carrasco, la mujer detenida el martes en Cataluña en relación con disturbios provocados por los llamados los Comités en Defensa de la República (CDR).



El presidente de la Acvot, José Vargas, defendió esta semana que la Guardia Civil y la Fiscalía atribuyeran a Tamara Carrasco rebelión y terrorismo por altercados como el asalto a peajes de Cataluña los pasados 1 y 2 de abril.

Por este motivo, en declaraciones a Servimedia, Vargas lamentó este jueves la decisión del juez Egea y se preguntó “para qué sirve tanta lucha si luego vienen los jueces y las meten dobladas”.

“A mí no me gusta que a nadie le acusen de terrorismo, pero si lo hacen, que se les condene”, afirmó este representante de las víctimas del terrorismo, quien añadió que los miembros de los CDR que participan en disturbios “se exponen a que les detengan y les imputen rebelión, terrorismo o lo que sea”. “Y si no quieren exponerse a eso, que no lo hagan”, remarcó.

El presidente de la Acvot expresó su temor a que los que están provocando incidentes en Cataluña “se van a ir de rositas y seguirán quemando contenedores y con las broncas”. Asimismo, Vargas se quejó de que, tras defender esta semana que se acusara de terrorismo a los CDR, en el Facebook recibió “insultos” y hubo quienes le tildaron de “fascista”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso