DASTIS DICE QUE LA “TENSIÓN” CON PORTUGAL SOBRE ALMARAZ “SE HA ALIVIADO”, PESE A QUE NO HAY ACUERDO

Google Plus

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, aseguró este jueves en el Foro España Internacional la “tensión” con Portugal “se ha aliviado” tras la queja formulada por el Gobierno luso sobre la construcción del almacén de residuos nucleares en la central española de Almaraz (Cáceres), aunque “desgraciadamente” no se haya llegado a un acuerdo.

El titular de Exteriores se expresó en estos términos en la conferencia del citado encuentro informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, donde fue presentado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría.

“La tensión se ha aliviado porque hemos hablado, expuesto recíprocamente nuestras tesis, tratando de llegar a un acuerdo que no ha sido posible desgraciadamente”, dijo, antes de señalar que ahora será Bruselas quien dirima si la actuación española es “conforme” al derecho comunitario.

En cualquier caso, aseguró que España tratará de mantener “la mejor relación posible” con el país vecino y que no va a hacer “juicio de intenciones”. “Portugal piensa que la construcción del almacén de residuos nucleares de Almaraz va a tener cuestiones transfronterizas sensibles y perjudica a Portugal”, dijo.

En contraposición, aseguró que España piensa que “no es así” por la “distancia fronteriza y el diseño del almacén”. “Creemos que hemos dado pasos a seguir”, remarcó, para a renglón seguido subrayar que este almacén “no va a tener efectos transfronterizos sustanciales”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso