TALAMINO ADMITE HABER DICHO A GRANADOS QUE HABÍA UN DISPOSITIVO DE LA UCO TRABAJANDO EN VALDEMORO

- La Audiencia rechaza anular el juicio por el `chivatazo´ a Granados, como pedía su defensa. El guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, acusado en el primer juicio a la 'trama Púnica' por haber realizado supuestamente el chivatazo que alertó al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados de que estaba siendo investigado, negó este martes haber hecho esa advertencia, pero reconoció a preguntas de la fiscal que le alertó de que había un dispositivo de la UCO trabajando en Valdemoro.

Rodríguez Talamino estaba integrado en el Grupo de Apoyo Técnico de la Guardia Civil, responsable de instalar micrófonos, pinchar teléfonos o facilitar medios de vigilancia a otras unidades, y ha admitido que era “amigo” del también guardia civil juzgado por la Audiencia Nacional José Luis Caro Vinagre, que en el momento de los hechos trabajaba como asesor de Granados en la Comunidad de Madrid.

El agente de la UCO fue el primero en declarar, después de que el tribunal rechazara la anulación de las grabaciones en las que los tres encausados hablaban de la vigilancia a la que podría estar siendo sometido el empresario y socio de Granados en la trama, David Marjaliza.

Talamino ha negado en varias ocasiones haber informado a Granados de un operativo de vigilancia contra el empresario, aunque admitió que le dijo en un encuentro fortuito durante las fiestas de Valdemoro que la UCO estaba trabajando en Valdemoro, tras haber “detectado a compañeros míos trabajando el Valdemoro, reconocí a personas de la unidad en Valdemoro".

La tesis que quiere demostrar la fiscalía es que los primeros días de septiembre de 2014, durante las fiestas de Valdemoro, Talamino dijo a Granados que la UCO había colocado una cámara frente al despacho de su socio, el empresario Marjaliza.

Talamino participó en la preparación del vehículo con cámara oculta que se apostó frente a las oficinas de Marjaliza. Aseguró, sin embargo, que "no conocía” al empresario. Dijo igualmente que no era amigo de Granados aunque admitió haber coincidió con él y haber mantenido alguna conversación "ocasional" en la que en ningún momento le ha hablado de su trabajo más allá de un "comentario" puntual.

"Granados se acercó a mi cuando yo iba a la barra; me pareció normal, pues estábamos en fiestas; hicimos algunos comentarios jocosos y ya está, lo habitual; no hablamos nada sobre la instalación de ningún medio encubierto; me hizo alguna pregunta sobre el comentario que yo le había hecho la noche anterior, cuando le dije que había dispositivos de la UCO en Valdemoro; me preguntó si yo trabajaba en ese dispositivo; le dije que no, que era una suposición mía", explicó Talamino a preguntas de la fiscal.

Granados, ya sobre aviso, volvió a preguntarle al día siguiente, en el mismo local de copas, sobre "ese supuesto dispositivo". "Le dije que no tenía ni idea", aseguró Talamino, que sostiene que nunca supo que se estaba investigando a Marjaliza. "Jamás relacione el nombre de Marjaliza con la Operación Púnica", insistió.

A la mañana siguiente, Granados llamó a su asesor, el guardia civil en excedencia Caro Vinagre, que en varias conversaciones grabadas durante la investigación y que se han podido escuchar en esta primera jornada del juicio le reconoció que el asunto tiene “pinta mala, mala”.

Caro Vinagre aseguró ante la sala que en ningún momento recomendó a Granados que tomara precaución alguna sobre su dinero o sobre su actividad. “Nunca lo hice. Ni se me hubiera pasado por la cabeza”, aseguró.

Sin embargo, la Fiscalía cree que tanto Granados como Marjaliza "comenzaron a adoptar unas medidas de seguridad adicionales, que obligaron a disminuir su frecuencia de llamadas y el contenido de las mismas".

Al finalizar su declaración, Talamino se sentó, casi se desplomó, sobre el banco que compartía con Francisco Granados, y giró el cuello para liberar tensiones. Justo en ese momento, Granados le miró y le dio una palmada de ánimo en la rodilla.

