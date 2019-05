Suso acusa a PP y EH Bildu de "ir de la manita" con su postura "del no por el no" contra PNV y sus gobiernos

El presidente del ABB del PNV, José Antonio Suso, ha criticado este domingo los "continuos devaneos" entre el PP y EH Bildu con "clara intencionalidad electoral" para "ir contra el PNV y sus gobiernos" y su postura en el Ayuntamiento de Vitoria donde "día tras día renuevan matrícula en el curso del no por el no", pero ha advertido de que en las próximas elecciones "no van a engañar a la ciudadanía vitoriana, que ya saben de qué pie cojean y que van de la manita".

En un acto celebrado en la Cuadrilla alavesa de Gorbeialdea, el presidente del Araba Buru Batzar, José Antonio Suso, ha puesto en valor la "confianza otorgada" por la ciudadanía alavesa a EAJ-PNV como la "mejor opción para defender sus intereses en Madrid".

Tras presentar las candidaturas municipales de la zona, José Antonio Suso ha subrayado la necesidad de "volver a la realidad que nos ocupa este mes de mayo" como son las elecciones municipales y forales.

"Un nuevo reto, quizá el más importante cada cuatro años, para todos y cada uno de los y las alderdikides de EAJ-PNV. ¿Quién va a gobernar Araba? ¿Quién va a gobernar los 53 municipios de Araba y Treviño?", se ha preguntado.

El presidente de los jeltzales alaveses ha defendido que "allí donde ha gobernado" el PNV se ha "demostrado" que es un partido "abierto por obras, para construir bienestar mediante la mejora de servicios que disfrutamos actualmente" y ha hecho un llamamiento a alderdikides y simpatizantes de EAJ-PNV a "no bajar la guardia" ante el 26-M.

Suso también ha criticado los "continuos devaneos" entre el PP y EH Bildu con "clara intencionalidad electoral" para "ir contra el PNV y sus gobiernos" porque cree que "lo demás no les importa".

"A diario lo han demostrado en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz donde día tras día renuevan matrícula en el curso del no por el no. Poco importa el ciudadano. Poco importa una ciudad o un pueblo. Y siempre de la mano EH Bildu y el PP", ha insistido.

Suso cree que estos días, ambas formaciones "harán una campaña a cara de perro entre las dos candidatas, en un desencuentro pactado, o sin pactar, pero buscando la polarización entre los dos partidos", pero ha advertido de que "esta vez no van a engañar a la ciudadanía vitoriana, que ya saben de qué pie cojean y que van de la manita".

BALANCE DEL GOBIERNO FORAL

El diputado general de Álava y candidato a la reelección por EAJ-PNV, Ramiro González, por su parte, ha centrado su intervención en la gestión realizada estos años al frente de la Diputación Foral de Álava destacando que "se ha reducido el desempleo a la mitad y hay 13.000 alaveses y alavesas más trabajando que hace 4 años". También ha puesto en valor la llegada de la fibra óptica a toda Álava, "lo que nos hace estar a la cabeza del Estado y de Europa".

El candidato jeltzale ha resaltado la "mejora" del aeropuerto de Foronda "al que habían cortado las alas, y ahora despega con vuelos regulares de pasajeros y con más carga, abierto las 24 horas y con el PIF recuperado".

En este sentido, se ha comprometido a "seguir trabajando, negociando y acordando, donde haga falta", para conseguir nuevas mejoras", ya que "Foronda tiene que ser el gran aeropuerto vasco del futuro, nuestro aeropuerto internacional".

En esta línea, también ha propuesto el cambio en la Ley Electoral en las Juntas Generales para que "todas las Cuadrillas tengan voz y en el parlamento alavés, se puedan debatir las necesidades y propuestas de todos los alaveses y alavesas". Asimismo, se ha referido a las "mejoras" en carreteras o en Bienestar Social. "Hay más plazas en servicios sociales y más personas dependientes atendidas", ha asegurado.

Ramiro González cree que tras las últimas elecciones generales, los alaveses han dejado como mensaje que "Álava no quiere extremismos; quiere diálogo, moderación y buena gestión". "Quien hace progresar a Álava es el PNV con un modelo y con un proyecto basado en el trabajo y que da resultados. Hechos y por lo tanto, credibilidad y confianza", ha subrayado.

El acto ha contado además con la intervención de la candidata de EAJ-PNV por Tierras Esparsas, la teniente de diputada general Pilar García de Salazar quien ha repasado los proyectos acometidos por la Diputación que "han posibilitado que Álava esté en marcha".