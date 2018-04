Susana Díaz cree que Rivera tiene "poca confianza" en la justicia al acusar a Chaves y Griñán de mentir sobre los ERE

Rivera ha expresado su convicción de que Chaves y Griñán están aprovechando su derecho a mentir en el banquillo, "en defensa propia", con motivo de su declaración en la causa que se juzga por el caso ERE, algo que, en su opinión, se demuestra "incompatible" con seguir en el escaño.

A juicio de la presidenta, estas declaraciones son "lamentables": "Me parece lamentable lo que ha dicho, qué poca confianza tiene en la justicia y en la separación de poderes para poder decir eso", ha dicho Díaz en rueda de prensa este miércoles en Madrid, donde se ha reunido este miércoles con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica.

A esto, la presidenta ha añadido que la "responsabilidad" de un dirigente es que, "cuando se sabe que algo ha fallado, se tienen que cambiar los mecanismos de control para que no pase de nuevo", y eso es algo que en Andalucía "se ha hecho desde el primer día". "Tenemos la ley de transparencia más avanzada no solo de España, sino de Europa, y unos niveles de control que han reforzado el papel de los interventores para que en el futuro no se vuelvan a producir errores", ha sentenciado.

Por otro lado, preguntada por la polémica surgida en torno al máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha manifestado su intención de renunciar a dicho máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Díaz sólo ha respondido que le "duele" esta cuestión porque esta polémica está haciendo "mayor daño" al gobierno madrileño y a las universidades públicas.