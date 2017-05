Susana Díaz quiere ser la secretaria general de todos para volver a llevar al PSOE a la victoria

Durante su participación en un encuentro con militantes en Toro (Zamora), Díaz ha pedido unidad en torno al PSOE y se ha mostrado convencida de que estas primarias van a ser el preludio de una victoria electoral, "y no solo en las generales, sino en el resto de territorios". "No me voy a resignar en ninguna parte, quiero levantar el PSOE para que ganemos en todos los rincones", ha agregado.

Así se ha pronunciado la dirigente socialista en su primer acto con militantes después de que una delegación de su equipo, con el secretario general de las Juventudes Socialistas, Nino Torre, a la cabeza, hayan presentado esta mañana en Ferraz 62.582 firmas para convertirse en candidata a las primarias, una cifra muy superior a las 9.360 que exigían las normas del partido.

Susana Díaz, que ha dicho estar "muy contenta" y no poder "ocultarlo", ha destacado que cuando el 26 de marzo anunció su candidatura en un acto en Madrid "no me imaginaba la cantidad de compañeros que me iban a apoyar, la marea que se iba a abrir de esperanza y de reivindicación".

Tras asegurar que su candidatura representa "al PSOE de siempre, el de antes, el de ahora y el del futuro", la aún precandidata ha insistido en que "no podía ni imaginar que más de 63.000 compañeros de todos los rincones de España iban a responder por nuestro comportamiento".

Susana Díaz ha explicado que para volver a tener noches electorales de victoria hace falta un partido "unido, fuerte, sin complejos y reconocible, que dé seguridad y confianza, y que abra un futuro de esperanza para miles de ciudadanos que lo están demandando".

Ha recriminado la actitud "bochornosa y vergonzante" del PP, en relación a los casos de corrupción, así como su mala gestión económica, y ha afirmado que el PSOE no quiere ganar "porque otros lo hayan hecho mal, sino porque somos mejores que ellos". "Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de la democracia, ser mejores que los demás para ganarnos las confianza mayoritaria de los ciudadanos", ha defendido.

A PABLO IGLESIAS: "EN EL PSOE DECIDEN LOS MILITANTES DEL PSOE"

Ha apuntado que ni el PP ni Podemos pueden "acomplejar" al PSOE y ha criticado que la formación morada, "que dice ser más de izquierdas que el PSOE, solo esté demostrando estos días que quiere intervenir en la voluntad libre de los socialistas". Así, ha dicho que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, debe saber que "en el PSOE deciden los militantes del PSOE".

"Al PSOE no le dice nadie lo que tiene que hacer, nadie le marca los tiempos, nadie nos intimida, y nadie nos dice lo que tenemos que hacer porque tenemos 140 años de historia y una hoja de servicio, con sus luces y sombras", ha advertido Díaz.