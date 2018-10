Susana Díaz responde a Casado que no la va a "arrastrar al terreno del insulto", donde "parece que le gusta moverse"

Así lo ha indicado en Jaén a preguntas de los periodistas después de que el líder 'popular' haya dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y el exlíder de la izquierda aberzale Arnaldo Otegi se presentan con el PSOE-A en las elecciones del próximo 2 de diciembre.

"A mí no me va a encontrar el señor Casado en los insultos. Si quiere seguir insultando, un día se mete con los jóvenes, otro con los andaluces porque no le votan, todo el mundo está equivocado... Quizás el día 2 de diciembre se lo tenga que hacer mirar y seguramente puede que el que esté equivocado es él", ha afirmado.

Y es que, según ha añadido, "la experiencia siempre le dice a uno que cuando buscas la confianza de tu vecino, de un familiar, una amiga, no lo haces insultando a la otra persona", de modo que, "si lo que va a hacer durante esta campaña es seguir insultándonos", ahí no va a estar ella.

"Espero que diga si tiene algún proyecto para Jaén, para Almería, para Huelva... Algún proyecto que defender en esta campaña más allá del insulto y de la ofensa. Pero a mí no me va a encontrar en los insultos y en las ofensas, no me va arrastrar a ese terreno del insulto, que parece que es el que le gusta moverse a él", ha zanjado.