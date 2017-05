Susana Díaz pide respeto a todos los militantes "al margen de su posición" y rechaza que se use "el odio y rencor"

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Susana Díaz ha manifestado que si consigue la confianza mayoritaria de los militantes socialistas el día 21, será la secretaria general de "todos", de los que la voten y de los que no, todo para "poner rumbo a la victoria frente a Mariano Rajoy y a la derecha".

Así, ha señalado que no le pedirá el voto a Pedro Sánchez para ir contra Patxi López ni al revés, sino que, si gana las primarias, reclamará a ambos que le ayuden a "hacer más grande el PSOE". Por eso, quiere rodearse de los mejores y no mirará si la han apoyado o no. "No quiero ser la mejor, sino estar rodeada de los mejores para ganar", ha agregado.

Tras incidir en que el PSOE está en esta situación porque obtuvo "los peores resultados electorales" de su historia a manos "de la derecha más débil", Díaz ha garantizado que trabajará para que el partido sea "alternativa de gobierno, gane a la derecha y, desde el gobierno, pueda mejorar la vida de los ciudadanos".

Entretanto, y en cuanto al modelo de partido que defiende, Susana Díaz ha sostenido que el PSOE debe profundizar en la participación de la militancia haciéndolo compatible con el control de los órganos del partido para "evitar que nadie ejerza liderazgos cesaristas".

