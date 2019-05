Susana Díaz llama a "no relajarse" y a "votar masivamente" para "parar" a las "derechas que están rabiosas"

"No os relajéis porque ellos no se relajan y, además, están rabiosos por la lección que les dimos los españoles en las urnas votando masivamente para tener un país mas decente socialmente", ha advertido Díaz.

En un mitin para arropar a la alcaldesa y candidata en Huércal de Almería, Ángeles Castillo, ha llamado a "rematar la faena" el próximo día 26 y a ser "fuertes" para, así, "ponerse delante del gobierno egoísta de derechas" al frente de la Junta de Andalucía.

"En solo cien días se les ha visto el plumero, se ha visto que Andalucía no tiene un gobierno libre, ni un presidente autónomo capaz de levantar la voz en defensa de esta tierra, y que el PP va a pasar por el aro cada vez que lo diga Vox porque es la única manera de quedarse con sillones cuando no lo han votado mayoritariamente los andaluces", ha trasladado.

Díaz se ha mostrado "convencida" de que el partido que lidera Juanma Moreno en Andalucía va a repetir el pacto de gobierno en los ayuntamientos en los que sumen con Vox y ha subrayado que "eso hay que impedirlo votando, haciendo que a las ocho de la tarde del domingo los ayuntamientos sean de su gente, del pueblo".

"A la derecha hay que pararla en las urnas", ha insistido aludiendo a la posibilidad de que se "vuelvan a juntar las tres derechas crueles y egoístas sin respetar al partido que haya ganado las elecciones". "Si pueden hacerlo, si suman, lo harán", ha apuntillado.

La líder de los socialistas andaluces ha hecho un llamamiento a "los progresistas" que quieren una España "para todos, justa, solidaria, inclusiva, amable y que no enfrente a los vecinos con el uso de una bandera que es de todos" y que así lo dijeron en las urnas el pasado 28 de abril "con total claridad".

En esta línea, ha afirmado que, tal y como está "demostrando el trifachito", el PP quiere llegar a las alcaldías para "gobernar para los de siempre, para los de los posibles" y ha arrogado al PSOE el ser el "artífice de la defensa" de la educación y de la sanidad "públicas".

"Estamos vigilantes para no permitir que se dé ni un solo paso atrás porque ya sabíamos que a algunos lo que les gustaba era el negocio pero ya lo están haciendo con todo el descaro", ha dicho para añadir que por esta razón "se han dedicado a tergiversar y a generar descrédito para que la gente no confié en la buena política", ha indicado.

Díaz ha concluido avisando de que, aún hoy, se da eso de "quien tiene mucho para poner de rodillas a quien tiene poco" y ha destacado que el "reto" de los socialistas pasa por "impedir que sigan arrasando con lo que se encuentren".

"Hacen falta alcaldes fuertes, que digan por aquí no pasamos así que, no os relajéis, hay que rematar la faena para que haya una mayoría tan grande para el PSOE que ya no lo pare nadie. El voto es lo único que la derecha no puede recortar", ha finalizado.