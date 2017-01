Susana Díaz pedirá reformar "cuanto antes" la financiación y acabar con el 'dumping' fiscal

Así lo trasladó este lunes el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, adelantado un día por la celebración de la Conferencia de Presidentes. Según Vázquez, la principal reivindicación andaluza en esta cita será la reforma del sistema de financiación, que debe empezar "ya" y "sin que se dilate".

El portavoz adelantó que en la propuesta de acuerdo de cara a este martes se incluyen unos plazos para comenzar con ese debate y que Andalucía cree que debería ser "incluso más rápido", "sin perder ni un solo día" ya que, para el Gobierno regional "no caben más dilaciones tras tres años de retraso que perjudican a todos los ciudadanos".

"Estamos infrafinanciados en un promedio de mil millones de euros anuales por lo que es imprescindible empezar cuanto antes un nuevo modelo de financiación", subrayó Vázquez. Al encuentro que este martes se celebra en el Senado, Díaz y la delegación andaluza acuden en clave positiva, con la "voluntad de alcanzar acuerdos" y con el objetivo de "dialogar, cooperar y acordar" pero además, satisfecha por las declaraciones de otras comunidades "de todo signo político" que ya se pronuncian "en el mismo sentido que lo viene haciendo Andalucía", que se establezca una financiación de servicios públicos según el coste promedio de prestación.

En ese sentido, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que también compareció en la rueda de prensa, trasladó que la bolsa actual de recursos para financiar los servicios públicos es "insuficiente" y que Andalucía tiene que complementar cada año el coste de los servicios esenciales, por lo que se reclama que se calculen las necesidades de gasto que hay en Sanidad, Educación y Políticas Sociales y se establezca un fondo de garantía de servicios públicos fundamentales dotado con una cantidad "suficiente".

Montero defendió que actualmente hay metodología suficiente para calcular "con bastante aproximación" el coste de los servicios y, por tanto, las necesidades de gasto de cada comunidad autónoma teniendo en cuenta variables como la concentración o la dispersión de la población o la insularidad del territorio.

Dentro del debate de la financiación, la dirigente andaluza también exigirá que se ponga fin al 'dumping' fiscal entre comunidades porque "no es de recibo que las regiones mejor financiadas puedan acometer políticas de reducción fiscal y otras no tienen financiación suficiente y no pueden hacerlo", ha señalado Vázquez, para quien esa situación crea "ciudadanos de primera y de segunda" y genera "una competencia desleal entre unos territorios y otros".

"Entendemos que hay que poner fin a estos mecanismos que benefician a unos y perjudican a otros", ha incidido el portavoz, subrayando que el Gobierno andaluz cree que el nuevo modelo de financiación tiene que establecer no solamente los ingresos --también ha reclamado la financiación al 50 por ciento de los servicios de la Ley de Dependencia o las políticas activas de empleo-- sino también una serie de medidas de armonización fiscal.

"La presidenta considera que en el nuevo modelo se tiene que poner un tope máximo y un mínimo en los impuesto que tienen cedidos las comunidades, como se hizo en su día con el IRPF y si no se responde a esos límites que tenga impacto sobre la financiación que reciben las comunidades", ha defendido el portavoz, que considera que la "falta de tacto" que hubo cuando se cedió a las comunidades autónomas el impuesto de sucesiones ha ocasionado ese 'dumping' fiscal que no beneficia a nadie.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Por otro lado, Vázquez también ha reafirmado que es "muy positivo" que se haya modificado el reglamento de la conferencia para que haya una comisión de seguimiento que vele por el cumplimiento de los acuerdos que se adopten en ella y "para que no vuelva a ocurrir lo que en 2012, cuando el Gobierno del PP, con mayoría absoluta, hizo caso omiso a lo acordado".

En el mismo sentido, también ha saludado que la nueva normativa que establece la celebración anual del cónclave haga que "no nos pasemos cinco años sin que se celebre, cinco años sin diálogo directo entre el Gobierno y las comunidades al máximo nivel por el capricho de Rajoy". "Es un logro que ya hemos alcanzado por la presión de las comunidades", ha valorado el portavoz, que ha defendido que en un Estado descentralizado "el diálogo es fundamental para acreditar la responsabilidad y lealtad institucional".

"RESPUESTA DECENTE" A LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS

Por otra parte, Vázquez ha trasladado que Díaz reivindicará este martes ante Rajoy y sus homólogos autonómicos "una vuelta a los principios fundacionales de la Unión Europea" y a la "Europa de las personas y la solidaridad" frente "a la insensibilidad e insolidaridad que se ha instalado en los últimos años con la coartada de la crisis económica".

En ese sentido, ha mantenido que el asunto "más vergonzante" en la "insensibilidad en la política de refugiados" fruto de una Europa "instalada en el bienestar y que hace como sino pasara nada en el Mediterráneo o en Africa en lugar de conmoverse y actuar de forma inmediata".

La presidenta andaluza planteará en la Conferencia de Presidentes que "España lidere en Bruselas una respuesta decente ante la crisis humanitaria de los refugiados con sensibilidad, empatía y cooperación, frente a la crueldad de los últimos tiempos".

Esa respuesta pasa, según ha detallado Vázquez, porque nuestro país cumpla con los compromisos con los refugiados, por extender a otras comunidades y a todos los territorios de Europa la política de menores no acompañados que se hace en Andalucía para "sacar ya a los niños de esos lugares de sufrimiento y dolor" y por retomar las políticas de cooperación internacional al desarrollo "que llevan mucho tiempo paradas o reducidas".