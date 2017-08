Susana Díaz tacha la ley del referéndum de Cataluña de "disparate jurídico y político" que es sólo "un engaño"

Díaz se ha referido así en rueda de prensa tras en Consejo de Gobierno al ser preguntada por su postura al respecto de la actitud de los independentistas en Cataluña: "Me parece un disparate jurídico y político que evidentemente no voy a alimentar", ha sentenciado, al tiempo que ha remachado que las acciones que están llevando a cabo los independentistas, como la presentación de una ley de desconexión, "no tienen ningún sentido en el ámbito jurídico" y son "un engaño".

Preguntada también por la posición que ha adoptado el secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, de ponerse del lado del Gobierno para intentar solventar el desafío secesionista en Cataluña, Díaz ha dicho que, al igual que su partido, ella siempre ha defendido "estar al lado de España, de la Constitución y del Estado de Derecho" y eso es algo que también está haciendo ahora Sánchez. "Esa ha sido mi posición, antes, ahora y siempre", ha dicho.

A esto último, ha añadido que, desde su posición de presidenta de Andalucía, "por encima de todo" va a "reivindicar la igualdad" de todos los territorios y de los ciudadanos "vivan donde vivan", además de la "unidad" de una España que, según ha dicho, "tiene presente y tiene futuro".

Sobre la posibilidad de que el PSOE presente una moción de censura contra el Gobierno de Rajoy, ha dicho que no tiene información al respecto, aunque sí se ha pronunciado sobre la cena secreta que han mantenido los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.

Díaz, que se ha referido a Iglesias como "el señor del streaming" porque "decía al inicio de la legislatura en Andalucía que las reuniones tenían que retransmitirse por streaming", ha destacado que "cada uno se reúne con quien quiere y donde quiere, y yo no me voy a meter en eso".

"Lo que me preocupa es la seguridad de los ciudadanos y la prestación de los servicios públicos en las mejores condiciones de calidad que garantice la igualdad de oportunidades. En eso estoy yo y cada uno que esté en lo que quiera y que lo haga donde quiera, aunque parece que no nos lo van a retransmitir por streaming", ha apuntado Díaz.