Susana Díaz confía en que la justicia "pondrá las cosas en su sitio" y defiende la "honestidad" de Chaves y Griñán

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, ha expresado que espera que la justicia ponga, "cuanto antes, las cosas en su sitio" y ha recalcado que ella defiende "la honestidad" de Chaves y Griñán.

Preguntada sobre el hecho de que la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, se refiera ayer al expresidente de la Junta como "el ciudadano Chaves", Susana Díaz se ha limitado a apuntar que no pudo escuchar esas palabras de Calvo y que, por tanto, no hace comentarios de lo que no oye.