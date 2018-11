Política

http://www.teinteresa.es/politica/Susana-Diaz-encantada-ultraderecha-progresistas_0_2133386908.html

Susana Díaz afirma que no estaría "encantada" de recibir votos de la ultraderecha y reclama el voto de progresistas

"No podía imaginar que me tuviera que enfrentar a un tridente de derecha y ultraderecha que pone en cuestión nuestra autonomía y autogobierno" La presidenta de la Junta y candidata a la reelección en las elecciones del 2 de diciembre, Susana Díaz, ha manifestado este miércoles que ella no estaría "encantada" de recibir votos de la extrema derecha, en referencia a VOX, sino que quiere el voto de los hombres y mujeres progresistas para que "Andalucía siga avanzando y nadie frene su crecimiento".