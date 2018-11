Susana Díaz alerta de que la derecha "asalvajada" que es el PP de Casado está "blanqueando a la extrema derecha"

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la reelección, Susana Díaz, ha alertado este domingo de que la derecha "asilvestrada y asalvajada" que representa el PP de Pablo Casado en España está "blanqueando a la extrema derecha", y ha defendido que el PSOE-A es la única izquierda "útil" y responsable que "frena" a la derecha.

En declaraciones a los periodistas en Granada en el décimo día de la campaña electoral por los comicios autonómicos del 2 de diciembre, Susana Díaz, que ha sido preguntada sobre la posible entrada de Vox en el Parlamento, según lo que apuntan algunas encuestas, ha indicado que la derecha "asilvestrada y asalvajada" que hay en este país está "blanqueando a la extrema derecha", por ejemplo, cuando Casado dice que le "suenan bien las propuestas y los argumentos xenófobos, racistas y egoístas" que tiene la extrema derecha, en referencia a Vox, que "no tiene ningún respeto ni por las autonomías ni por la igualdad ni por la libertad".

Ha manifestado que la mejor manera de responder a esa derecha es votando masivamente el 2 de diciembre. "Frente a la derecha asilvestrada y asalvajada y a esa extrema derecha que no reconoce la libertad y la igualdad, más Andalucía, más justa y más igual", ha indicado la presidenta de la Junta.

Asimismo, la presidenta ha manifestado que todas las encuestas que están saliendo ponen de manifiesto con claridad que el PSOE-A es "el partido de los andaluces" y en el que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de esta tierra confían su destino y su futuro para tener más empleo de más calidad y mejores servicios públicos fundamentales.

Ha indicado que es evidente que el resto de partidos, en referencia a PP-A, Adelante Andalucía y Ciudadanos (Cs), se están "peleando por ver quién queda segundo". "Mientras nosotros aspiramos a una mayoría sólida y amplia para que nadie bloquee a Andalucía, el resto se pelea para ver quién es segundo, y ya lo último es que si a algunos les valiese nos prohibiría hasta que nos presentáramos a las elecciones y que me presentara yo para que no les ganara", ha indicado la presidenta.

Ha insistido en que los socialistas aspiran a tener una amplia y sólida mayoría el 2 de diciembre para "que nadie nos pare ni frene ni bloquee a Andalucía", y ha expresado que el hecho de que algunos se estén planteando ya con quién acuerda o con quién no acuerda cuando los andaluces aún no han depositado su voto en las urnas es una "falta de respeto".

Preguntada sobre el hecho de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que este sábado estuvo en Sevilla, haya anunciado primarias internas en su partido ante un posible adelanto de las elecciones generales, Díaz ha indicado que es una muestra más de que los líderes nacionales del resto de partidos están ante una "primera vuelta de las elecciones generales, y que para ellos las elecciones de Andalucía son exclusivamente un experimento o una primera piedra de toque de lo que les interesa después en las generales".

En cambio, ha indicado que para el PSOE-A estos comicios con "nuestro derecho, nuestro proyecto y el legado y patrimonio del 28 de febrero y la oportunidad de hablar de Andalucía, de nuestros problemas y de nuestras oportunidades". Susana Díaz ha calificado a los líderes nacionales de los demás partidos de "turistas residentes" en Andalucía durante la campaña, que el día 3 de diciembre "se marcharán como han venido" y que no conocen esta tierra ni su historia.

Ha manifestado que tiene clarísimo que a estas elecciones el PSOE-A presenta un proyecto sólido, solvente y útil, de una izquierda responsable, que "frena a la derecha" y que no la calla nadie en la defensa de Andalucía. "Tenemos autonomía para no tener que pedir permiso jamás en la defensa de nuestra tierra y salimos el 2 de diciembre a ganar bien para que a esta tierra no la pare nadie".

LA EDUCACIÓN PÚBLICA NO SE TOCA

En cuanto al hecho de que Casado haya planteado que las competencias de educación que están transferidas a las comunidades vuelvan a estar en manos del Estado, ha indicado que el dirigente del PP "enseñó la patita y ahora ha cantado la gallina". "Ni cree en las autonomías ni cree en el 28 de febrero", ha agregado Susana Díaz, quien ha apuntado que desde el principio Casado planteó las elecciones andaluzas como la "primera vuelta" de los comicios generales, en un claro "desprecio al 28F, que ni lo conoce ni le interesa ni lo respeta".

Susana Díaz cree que Casado se va a "pensar" lo de plantear lo mismo con la sanidad, a la vista "de los resultados que tiene que estar manejando y ante el rechazo general de Andalucía a que nos toquen nuestra educación pública".

Ha indicado que el planteamiento de Casado se debe a que no puede explicar en otros territorios que en Andalucía hay libros de texto gratis, que hay más becas al comedor, al transporte o para aulas matinales, que hay más profesores con menos niños o que algunos universitarios hayan pagado por la matrícula "siete euros, lo mismo que le costó a él el Bic Mac".

"El señor Casado tiene que saber que la educación pública, aquí, no se toca y que tenemos ese derecho ganado legítimamente ganado en la Constitución, la que él dice defender", ha sentenciado la presidenta.