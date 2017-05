Susana Díaz dice que ella es la que "conviene" al PSOE porque le gana al PP

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha sostenido hoy que ella es la que "conviene" al PSOE porque le "gana" al PP en las elecciones, mientras que Pedro Sánchez ha protagonizado "las dos derrotas más grandes de la historia" del partido.

"Me llama la atención esa curiosa teoría de que hay dos partidos socialistas: uno que es cómplice y le conviene a la derecha, y otro que no le conviene porque entonces yo me plantearía si al PP le conviene el candidato que ha tenido las dos derrotas más grandes de la historia", ha dicho en el debate entre los candidatos a las primarias.

Ha señalado que la decisión de la abstención en la investidura de Mariano Rajoy fue "dolorosa", pero ha recalcado que no se puede "perder de vista" que el PSOE está "en esa situación" por la pérdida de votos.

Por ello, se ha preguntado si le conviene "la candidata que le gana por diez puntos en Andalucía", en referencia a ella misma, tras lo que ha indicado que "lo que le conviene a Podemos ya ha quedado claro".

Según Díaz, el PSOE perdió aún más votos en las últimas elecciones porque los ciudadanos "no sabían a qué PSOE estarían votando", por lo que ha abogado por recuperar las "señas de identidad" de su partido, que tiene que ser "útil".