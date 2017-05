Susana Díaz propone consultas a la militancia para acuerdos de gobierno y otros temas si lo proponen órganos colectivos

Esta es una de las propuestas sobre la organización interna del partido que Díaz incluye en su 'Propuesta de futuro' ante las primarias, un documento de 45 páginas que contiene en su mayoría medidas de gobierno pero también un último apartado sobre la formación: 'El PSOE que queremos y que España necesita'.

La candidata mantiene así la consulta a las bases sobre asuntos que puedan ser importantes pero no podrá decidirlas el secretario general sino órganos colectivos o un número significativo, que no se precisa. También se propone que las gestoras que tengan que organizarse en casos excepcionales no puedan durar más de nueves meses en total.

También apuesta por crear una oficina ética "con capacidad de actuar de oficio" para luchar contra la corrupción dentro del PSOE, "dignificar" el ejercicio de la política e "impulsar el respeto a la democracia interna". Y por instituir el defensor del militante, elegido por el Congreso, para defender los derechos del afiliado, el acceso a al información y evitar "abusos de poder".

Además, Díaz quiere que los presupuestos del PSOE sean públicos y que el gerente lo elija el Congreso Federal y "todos los cargos públicos y orgánicos rendirán cuentas periódicamente y harán públicas sus agendas".

Susana Díaz, que ha presentado el documento en una agrupación local de Fuencarral (Madrid), ha defendido en su intervención el mantenimiento del sistema de primarias y ha tirado de símil futbolístico y de su afición al Betis para asegurar que muchas veces la afición tira hacia arriba del equipo y hace que un partido se gane, que un candidato pueda ganar las primarias.

COMPROMISO DE MARCHARSE

La candidata andaluza ha vuelto a lanzar sucesivos mensajes a uno de sus oponentes, Pedro Sánchez, al exponer su compromiso de que si no consigue que el PSOE "remonte electoralmente" con ella al frente se marchará, "sin hacer ruido", y al abogar por "dejar atrás el tiempo de la derrota, la frustración y la división, entrar en un tiempo de cambio y de esperanza".

Susana Díaz ha asegurado que nada se puede construir en el PSOE "desde el rencor y el resentimiento" ni tirando "por la borda" el pasado del partido. "Para construir algo nuevo hay que poner en valor el legado y actualizarlo", ha agregado.