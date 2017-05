Susana Díaz rechaza "confluencias por arriba" y dice que hay quien está contento "por ser segundo" por tercera vez

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede de la federación socialista de Ibiza, dentro de su campaña de las primarias, Susana Díaz, que ha sido preguntada sobre esa oferta de Sánchez a López, ha expresado que ella respeta mucho a todas las candidaturas y que cree que cuando dan el paso de presentarse es porque tienen un proyecto para este partido.

CONTRA SANCHEZ: TRES VECES TERCERO

"Yo no voy a estar en ese tipo de confluencias por arriba ni mesas de camilla, buscando el día después como rebañar algunos votos", ha sentenciado la dirigente andaluza, quien también ha indicado, en referencia a Sánchez, al que no ha nombrado: "hay quien está contento por ser segundo y ya es la tercera vez que está contento por ser segundo, pero a mí me gusta más que nosotros seamos primeros y que después seamos también primeros en el congreso y primeros en las próximas elecciones generales".

"Hay a quien, en el segundo día, las cuentas no le salen y está planteando confluencias, que yo respeto, pero que evidentemente no es el camino que nosotros vamos a seguir", ha sentenciado.

Susana Díaz ha insistido en expresar su agradecimiento a todos los militantes que han participado en el proceso de avalar candidaturas, en un resultado "histórico, que significa la dimensión, las ganas de levantar este partido y que volvamos a ser una alternativa de gobierno en España". Ha tenido palabras de especial agradecimiento a los más de 63.000 militantes que han avalado su candidatura, que es la que ha obtenido el mayor número de avales.

"Tengo que reconocer que es un resultado histórico porque no se recuerdan tantísimos avales y yo no lo esperaba", según ha indicado Susana Díaz, quien ha expresado que en su candidatura están "felices y contentos" por ser los primeros en ese respaldo. "Siempre salimos a ganar y, con todo el respeto a las demás candidaturas, queremos ahora también ganar", ha apuntado.

Ha indicado que su candidatura tiene un camino, el de un proyecto plural, que se escribe en primera persona del plural, de todos los territorios y de hombres y mujeres de todas la sensibilidades, edades o leguas, y en el día de hoy "nos ratificamos en el camino correcto porque así lo han dicho, en la primera fase, los avales libres de más de 63.500 militantes".

Ha indicado que, evidentemente, en las comunidades donde no ha sido la primera en el número de avales, como Cataluña, Comunidad Valencia o Baleares, tiene que trabajar más ahí para que conozcan el proyecto y lo que representa su candidatura y se ha mostrado segura de que van a "ir a más". "Hay mucho terreno que pelear y muchos compañeros que necesito que conozcan las propuestas de la candidatura".

"Nosotros queremos ser los primeros en el congreso y los primeros en las elecciones generales y yo no voy a sentir satisfecha nunca si soy tres veces consecutivas la segunda y encima me siento contento; yo prefiero que seamos los primeros", ha señalado.