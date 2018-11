Susana Díaz dice que su comparecencia en el Senado se debe a que el PP aun respira por la herida de la moción de censura

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado este jueves que su comparecencia en la Comisión de Investigación de la Financiación de Partidos se debe a la cercanía de las elecciones del 2 de diciembre en Andalucía, y ha apuntado que tras cinco horas de comparecencia saca en claro que los 'populares' "respiran por la herida" de la "moción de censura no digerida".

En este sentido, ha señalado en declaraciones a los medios a la salida de la comisión que sale satisfecha de la misma a pesar de que el portavoz del PP tenía un "desconocimiento profundo de la realidad de Andalucía". Así, le ha reprochado además que a pesar de ser una comisión enfocada a estudiar la financiación del partido, no le hayan preguntado por ella "ni una vez".

El portavoz del PP, Luis Aznar, ha señalado a su vez que a Díaz no se le ha llamado "para hacer un acto electoral" a pesar de que ella "lo haya entendido así" porque, según ha añadido, "en el PSOE están en campaña siempre".

"No está porque hay una campaña electoral, sino porque es presidenta de la Junta y porque heredó la presidencia de un señor que está apunto de recibir una sentencia gravísisma por el caso de los ERE", ha señalado en referencia a José Antonio Griñán.

En este sentido, Aznar ha afirmado que desde la Junta de Andalucía "se asiste de forma pasiva a un escándalo tras otro" y ha puntualizado que eso "tiene que ver con la financiación del PSOE". Así, ha reiterado, al igual que lo hiciera durante la comisión, que no le dan pena "los cuatro familiares directos" de la presidenta que "han estado cobrando de empresas subvencionadas desde la Junta de Andalucía" sino el millón y medio de parados de la región.

Además, el portavoz del PP ha recordado que Díaz "no es nueva" en política porque ocupa cargos de responsabilidad desde 1999, y le ha reprochado que a pesar de "no ser nueva", "no recuerda nada de lo que ha pasado" en su región.

En este sentido, Díaz ha afeado al portavoz del PP, Luis Aznar, que en su alegato final antes de cerrar la comisión, haya afirmado que en Andalucía existe una "red clientelar" que hace que "los andaluces no voten libremente y que por eso en Andalucía gana el PSOE". Así, ha añadido que la comisión ha sido un acto de precampaña "fruto de la desesperación de un PP que ni entiende ni desea conocer la realidad" andaluza.

GRACEJO ANDALUZ

A la salida de la comisión, tanto la presidenta como el portavoz del PP han sido preguntados por un momento de la comparecencia en el que Aznar ha señalado que Díaz tenía "gracejo". Susana Díaz ha vuelto a recordar, como ya lo ha hecho en el interior que tiene "acento andaluz" y se siente "profundamente orgullosa".

Así, ha indicado que con expresiones como esa, o cuando actores tienen que justificar su acento diciendo que una serie está ambientada en Sevilla, ve el "supremacismo, clasismo y desdén" con el que miran a Andalucía en demasiadas ocasiones.

"No nos conocen, no les interesamos y parece que solo les importa hablar de nosotros, y mal, cuando llegan unas elecciones", ha añadido, para luego subrayar que se siente orgullosa de su acento y que no lo va a cambiar nunca.

Por su parte, el portavoz del PP, a la salida de la comisión, ha afirmado que "no es verdad" que se haya referido al acento de la presidenta, y que cuando habla de gracejo se refiere "a la gracia al expresarse, y no al acento andaluz".

Así, ha explicado que la presidenta ha utilizado "ejemplos graciosos" y a eso se refería él, por lo que no tiene nada que ver con su condición de andaluza. Además, achaca el revuelo generado sobre la expresión utilizada por él, a la actitud de Díaz de "hacerse la mártir", y ha terminado diciendo que realmente tras cinco horas de comparecencia, la presidenta "no le hace ninguna gracia".

CUATRO COCACOLAS

Uno de los momentos de distensión, tras varias subidas de tono por parte de ambos, ha ocurrido cuando tras pedirle Susana Díaz a Aznar que se calmara porque le veía "muy nervioso", éste le ha recordado que la nerviosa era ella, y que podía ser porque ya llevaba cuatro cocacolas.

A la salida de la comisión, Díaz ha matizado que ese momento ha sido de "chiste y sainete" y ha añadido que la persona que le pasaba las cocacolas era el propio vicepresidente de la comisión, "compañero de Aznar", que también es del PP.

Díaz ha explicado que tiene esa "adicción" por las cocacolas y que no es mala, y ha achacado esta situación al "teatro mal preparado y sin rigor" que era la comisión.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Ander Gil, que ha recibido y ha acompañado a la presidenta durante toda su intervención, ha subrayado que el PP ha protagonizado un "espectáculo lamentable" en la comisión de investigación "que investiga la financiación de todos los partidos políticos, menos del único condenado por financiarse de manera irregular, que es el PP".

Para Gil, el tono y el fondo del interrogatorio realizado por el senador Aznar, "demuestra la desesperación del PP ante un pésimo resultado en las próximas elecciones andaluzas", como ya vaticinan las encuestas. Demuestra que el PP ha perdido el norte, y de esta manera tardarán décadas en ganar el sur", ha afirmado.

Tras la comparecencia de Susana Díaz, le tocará el turno a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que deberán asistir el 15 y el 22 de noviembre respectivamente. Aun por cerrar está la comparecencia de Gaspar Zarrías después de que tuviera que aplazarse su intervención por coincidir con el juicio oral de los ERE en Sevilla.

En la Comisión de Investigación de la Financiación de Partidos solo participa activamente el Grupo Popular después de que el resto de grupos se negaran entendiendo que es una herramienta de los 'populares' para contrarrestar la otra comisión de investigación que existe en el Congreso y que analiza la financiación del PP.