Susana Díaz: "No es una deshonra que tus compañeros no apoyen en un momento determinado tu proyecto para España"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este jueves, sobre el resultado de las primarias del PSOE, que no es ninguna "deshonra" que en un momento determinado tus compañeros no crean que el proyecto que defiendes sea el que España necesita, pero, según ha recalcado, es en el que ella cree.

Así se ha pronunciado Susana Díaz ante el Pleno del Parlamento durante su debate con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien ha reprochado a la presidenta que, después de dos años "de maniobras, intrigas y conspiraciones y de perder las primarias", diga que ahora por fin se va a centrar en Andalucía, lo que hace, "probablemente, porque no le queda otra opción" y con una "ansiedad demasiada forzada y poco creíble por intentar recuperar tanto tiempo perdido para el conjunto de los andaluces".

Susana Díaz ha señalado que la "única obsesión" de Moreno es que ella se marchara para no tener que enfrentarse más a ella.

Tras decirle que, le guste o no, continúa una etapa en la que se va a tener que "enfrentar" con ella, ha indicado que ella defiende en este país lo mismo que en su comunidad y que primero es España y Andalucía, después el PSOE y después sus propios "intereses personales".

"Para mí no es una deshonra haber perdido una votación, para mí lo que sería deshonroso es no defender aquello en lo que creo por no tener la gallardía y valentía de saber que este país es primero, después el PSOE y después los intereses personales de uno", ha sentenciado Díaz.

