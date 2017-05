Susana Díaz, segura de que su candidatura "va a más", afirma que no se va a distraer "ni en insultos ni en ataques"

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Susana Díaz, preguntada sobre el hecho de que algunos dirigentes socialistas crean que puede ganar Pedro Sánchez, ha indicado que ella tiene clarísimo que van a decidir los militantes y, en estos momentos, "hay una mayoría de hombres y mujeres en este partido que han respondido y se han comprometido con la candidatura que representamos"

Ha añadido que por lo que está percibiendo en todos los territorios que está visitando "vamos a más y lo hacemos desde el respeto a los compañeros, al partido y con un proyecto de cambio y reformista de un PSOE reconocible que espera y necesitan los ciudadanos".

Asimismo, ha indicado que resultados electorales como los de Francia "nos demuestran que estamos en el camino correcto, que los ciudadanos quieren un PSOE útil, reconocible, reformista y de cambio, que sea capaz de volver a hacerse cargo de España para que la gente viva mejor".

"No me voy a distraer ni en insultos ni en ataques ni en faltas de respeto, porque quien utiliza eso es que no tiene argumentos para defender su proyecto y yo quiero ser la secretaria general de todos los socialistas", ha expresado la dirigente andaluz, quien ha pedido a todos sus compañeros "respeto" hacia compañeros, porque los adversarios "no están dentro del PSOE".

De otro lado, ha expresado que respeta mucho las declaraciones de su compañero el exministro Josep Borrell, que en lo últimos años "no ha estado pendiente de la política y entonces es normal que no conozca los resultados que ha habido en Andalucía", en referencia al hecho de que manifestara ayer en una visita a Sevilla que ella había sacado en esta comunidad los "peores" resultados electorales del PSOE-A.