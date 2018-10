Susana Díaz adelanta elecciones por estabilidad, para que tengan "acento andaluz" y evitar "cinco meses de campaña"

Así se ha pronunciado la jefa del Ejecutivo andaluz en una comparecencia en el Palacio de San Telmo, tras haber deliberado con el Consejo de Gobierno, en una reunión extraordinaria, su decisión de anticipar las elecciones y firmar el decreto de disolución del Parlamento andaluz que llama a los andaluces a las urnas el próximo 2 de diciembre. En este marco, ha confirmado que la primera persona con la que ha hablado una vez que ha tomado la decisión ha sido con el presidente del Gobierno y secretario general de su partido, Pedro Sánchez.

Susana Díaz ha defendido que las elecciones se trasladen a diciembre porque "es mejor que cuando empiece el nuevo año Andalucía tenga un nuevo Parlamento elegido libremente por los andaluces" y porque en las últimas semanas ha constatado "la imposibilidad" de aprobar las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio después de que Cs "haya anunciado su voluntad de no negociarlos" en esta ocasión. Los tres últimos presupuestos andaluces salieron adelante con el respaldo del PSOE-A y Cs, partido con el que mantenía un acuerdo de investidura hasta que hace un mes.

Otro de los argumentos esgrimidos por la presidenta es que Andalucía "no se merece una campaña electoral de cinco o seis mes", de modo que en un acto "de responsabilidad" ha optado por adelantar los comicios, también "dando respuesta a las apelaciones que me han hecho los agentes sociales, a los que he consultado estos días". "El 2 de diciembre también es una garantía de poder celebrar las elecciones centrada en Andalucía, con acento andaluz y hablando de los problemas de nuestra tierra", ha agregado antes de apuntar que estas elecciones "son importantes por sí mismas".

"Es el momento de reforzar la confianza de los ciudadanos en su legítimo gobierno, alejarnos de incertidumbres", ha añadido Susana Díaz para remachar que "Andalucía necesita un horizonte despejado en el que todos seamos capaces de construir la mejor comunidad".

