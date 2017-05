Susana Díaz: "No nos va a acomplejar Rajoy pero tampoco Iglesias"

La candidata a secretaria general socialista, Susana Díaz, ha abogado hoy por un PSOE unido y fuerte que "no se entregue a nadie": "No nos va a acomplejar Rajoy pero tampoco Iglesias", ha asegurado sobre el líder de Podemos, de quien ha dicho que en demasiadas ocasiones hace "el juego a la derecha".

"Si soy secretaria general del PSOE voy a exigir respeto y voy a defender la dignidad del partido y no voy a permitir que este partido se entregue a nadie. Somos el PSOE y no nos disfrazamos de lo que no somos, el PSOE de siempre, desde hace 140 años", ha dicho Díaz en un mitin en Palma.

En su primer acto tras haber sido proclamada candidata a las primarias del PSOE, una vez validados 59.390 avales presentados por su candidatura, Díaz ha dicho estar orgullosa de los expresidentes socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González.

"No me voy callar nunca cuando se ataque a un socialista", ha proclamado, y ha criticado la postura de Pablo Iglesias sobre las elecciones francesas: "Como socialista nunca me pondré de perfil ante la ultraderecha, ante Marine Le Pen y quien quiere romper el modelo de convivencia".

Díaz ha acusado al gobierno de mentir en los presupuestos y maquillar el agujero de la Seguridad Social y de no haber sido capaz de gestionar la herencia de Zapatero al pedir "un préstamo de 10.000 millones para el fondo de reserva para la Seguridad Social".

"No es tan difícil, hay que imponer la igualdad y la solidaridad y lo justo por encima de la avaricia", ha señalado, y ha reivindicado un modelo económico más solidario.

Se ha definido como una hija de un fontanero y de un ama de casa, de familia y barrio humildes, que aspira a "ser la primera mujer secretaria general del PSOE en 138 años" para romper techos de cristal y se ha comprometido a ser "una buena socialista" para estar a la altura de quienes la respaldan, con la intención de "ganar para cambiarle la vida a la gente".

Sobre los avales, ha admitido que no esperaba que "tantísimos compañeros" hayan depositado en su candidatura "su ilusión y su confianza". "Eso me llena de responsabilidad, es un honor, me da fuerza y ganas y estoy convencida de que todo esto es el inicio de la remontada", ha asegurado.

Díaz ha dicho que su primera asignatura si es elegida secretaria general del PSOE será unir el partido y la segunda imprimir "moral de victoria".

"Me gusta ganar, no quedar la primera de la izquierda, quiero ganar y que el proyecto colectivo y plural que representamos sea el que tenga la confianza de la mayoría de las elecciones y que luego ganemos las elecciones", ha afirmado y ha precisado que su compromiso tras el 21 de mayo será unir el partido.

Si obtiene la confianza mayoritaria de los socialista, asegura que será "la secretaria general de todos los compañeros, hayan votado a quien hayan votado y hayan avalado a quien hayan avalado".

Díaz ha subrayado que apuesta por un PSOE "colectivo, plural, de muchos territorios y de muchas generaciones, de hombres y mujeres con sensibilidades distintas", para volver a ser la alternativa de gobierno y volver a ganar elecciones.