Susana Díaz replica a Vox: "Lo que es kale borroka es querer justificar la violencia hacia las mujeres"

Así se ha pronunciado Susana Díaz en declaraciones a los periodistas poco antes de que arrancara en el Parlamento andaluz la sesión de investidura del 'popular' Juanma Moreno, después de que Serrano haya considerado que "no se puede permitir que haya una kale borroka en la puerta del Parlamento", en referencia a la concentración de colectivos feministas coincidiendo con el inicio del debate de investidura de Moreno como presidente de la Junta.

"Desgraciadamente en este país el terrorismo machista se ha cobrado más vidas de mujeres que ningún otro tipo de terrorismo", ha advertido la socialista, que ha censurado que "la extrema derecha venga a justificar esa violencia".

Así, ha criticado que "blanquee" esa violencia, a la par que ha señalado que "han engañado y mentido, y ahora que se pongan frente a los hombres y mujeres andaluzas y que digan que no que quieren proteger la vida de nuestras mujeres".

De este modo, Susana Díaz ha defendido que los ciudadanos salgan a manifestarse contra las cosas que no comparten y ha respaldado "esa libertad que tienen los ciudadanos de decir lo que creen que no se hace bien".

Tras apuntar que no es la primera vez que se desarrolla una manifestación a las puertas del Parlamento, ha dicho que comparte los motivos de la misma porque se trata de un asunto "grave" y porque "no se pueda dar ni un solo paso atrás ni titubear en la defensa de la vida de las mujeres". "Comparto plenamente lo que reivindican hoy y lo respeto como siempre he respetado todas y cada una de las manifestaciones que se ha producido a puertas de Parlamento", ha agregado.

Entretanto, Susana Díaz ha dicho que llega al pleno de investidura "con la responsabilidad de haber ganado las elecciones". "La misma legitimidad que tiene un gobierno se elige en el Parlamento también la tiene una victoria que no ha permitido formar gobierno", ha añadido.

Así, ha asegurado a quienes votaron el PSOE-A que será "garantía en la defensa de sus derechos, la igualdad, nuestra autonomía y el autogobierno andaluz. Ahí el PSOE-A va a estar desde el primer día con una oposición útil, constructiva, muy firme y sólida en al defensa de Andalucía y los intereses de los andaluces", ha zanjado.