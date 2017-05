Susana Díaz: "Vamos a cerrar la puerta de las derrotas electorales para abrir la de las victorias electorales en España"

Susana Díaz ha dedicado la jornada de este sábado a visitar varios municipios de la provincia de Barcelona, dentro de su campaña de las primarias del PSOE. Durante un acto con militantes en Badalona, se ha mostrado convencida de que de este proceso de primarias, el PSC va a salir más fuerte porque el PSOE va a salir más fuerte para que volvamos a ganar en España.

"Vamos a cerrar la puerta de las derrotas electorales y vamos a abrir la puerta de las victorias electorales en Cataluña y el resto del país", ha expresado Susana Díaz.

Ha indicado que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, empieza a estar "nervioso" porque tiene claro que si los socialistas hacen bien su proceso, ganarán las próximas elecciones, sean las que sean, generales, autonómicas o municipales.

Por ello, Susana Díaz ha insistido en pedir la unidad en el PSOE y ha indicado que ella no va a hablar nunca mal de ningún compañero porque no le sale. Ha reiterado que no va a pedir el apoyo a Patxi López para ir "contra" Pedro Sánchez ni le va a pedir a éste su apoyo para ir "contra" el aspirante vasco, y ha indicado que si gana las primarias el día 21, les pedirá el apoyo a los dos para hacer "más grande" al PSOE.

Susana Díaz ha manifestado que no permitirá que nadie haga "subastas" con el PSOE y ha pedido a sus compañeros que digan a los ciudadanos lo que queremos y que lo cumplamos.