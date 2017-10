Susana Díaz afea a Teresa Rodríguez que, aunque gana "bastante" más que ella, "su trabajo no le luce a los andaluces"

Así se lo ha recriminado la jefa del Ejecutivo andaluz a la líder andaluza de Podemos durante la sesión de control en el Parlamento, donde Susana Díaz ha dicho a Rodríguez que para ser útil "hay que dialogar y abandonar la obsesión antisocialista que permanentemente se le ve en esta Cámara". Se ha referido a la reforma del Reglamento que este miércoles defendió ante el Pleno para terminar con lo que Podemos entiende que son "privilegios" de los diputados, y con la que hizo, a juicio de la presidenta, "aspavientos para desacreditar el trabajo de todos los parlamentarios de esta Cámara".

"No sé si a los andaluces le preocupa lo que gana o no, pero gana bastante más que yo como presidenta, y seguramente su trabajo no le luce a los andaluces ni trabaja tanto como lo hago yo como presidenta", ha sentenciado Susana Díaz, unas manifestaciones que han provocado un tenso enfrentamiento entre Teresa Rodríguez y el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán.

La presidenta ha hecho esas declaraciones al término del turno de Podemos en la sesión de control, motivo por el que la dirigente de la formación morada ha tratado de recuperar la palabra alegando alusiones personales.

Por contra, y ante los aplausos de la bancada socialista --que impedía que se escuchara a la dirigente de Podemos--, el presidente de la Cámara le ha retirado la palabra afirmando que no había lugar a interpelación porque "no se ha producido ninguna alusión despectiva" hacia su persona y ha pedido a Rodríguez "respeto" hacia la institución. Finalmente, a pesar de su insistencia reclamando la palabra con el micrófono cerrado, Teresa Rodríguez, ha desistido en su intento de tomar la palabra y ha continuado la sesión de control.

Este rifirrafe se ha enmarcado en una pregunta en la que Teresa Rodríguez interpelaba a Susana Díaz a cuenta de la situación de desempleo que afronta Andalucía y las medidas que pone en marcha el Gobierno andaluz para paliar esta situación.

Al respecto, la dirigente de Podemos Andalucía ha incidido en que los últimos datos de desempleo que ha registrado la comunidad "son malos" porque "se sabe que los contratos de junio son los desempleados de septiembre", y cuando ha ahondado en que el número de parados es "el triple" al del año anterior.

Tras señalar que ha surgido en los últimos años la modalidad de "trabajadores pobre", Rodríguez ha afirmado que el empleo depende del modelo productivo que se ha ido forjando a cuenta de las decisiones políticas que han tomando al respecto el Gobierno andaluz, y que en 40 años "se ha perpetuado la brecha de Andalucía con el resto de España". Si bien uno de los objetivos que se marcó en el Estatuto fue terminar con esa brecha, "hoy aportamos menos a la renta estatal que en el 80, o viendo la serie histórica de paro, tenemos más porcentaje de desempleados".

"Las recetas de últimos 40 años no han funcionado", ha lamentado Teresa Rodríguez, quien ha advertido que Andalucía "avanza con paso firme hacia un modelo de desarrollo lastrado donde se presume del aumento de exportaciones por la vía de los bajos salarios y bajando los impuestos a las grandes fortunas".

DÍAZ: "PODEMOS BEBE DE LAS MISMAS FUENTES QUE EL PP"

En su turno, la presidenta de la Junta ha reprochado a la dirigente de Podemos Andalucía que su planteamiento demuestra que "bebe de las mismas fuentes que el PP" pues "hace el mismo desarrollo y pone la misma pintura negra de esa Andalucía que no sé dónde ve, que dicen que no cambia, que no evoluciona o que no es competitiva", y lo hace además, como ha recalcado, "falseando la realidad".

En este sentido, ha rechazado que, como ha afirmado Rodríguez, Andalucía aporte ahora menos a la renta estatal que el 80 porque "hoy Andalucía tiene una balanza comercial positiva, con exportaciones por 30.000 millones", y esto es así, como ha remachado, "porque somos competitivos, porque hemos invertido en talento, en formación, para tener un tejido productivo potente que es capaz competir en mercados globalizados".

Tras defender que las medidas políticas que se han tomado en Andalucía durante los últimos 40 años han hecho que la comunidad sea hoy "más competitiva", Susana Díaz ha explicado que el problema estructural se debe paliar con "política útil, invirtiendo en un nuevo modelo productivo y haciendo más competitivas a las empresas andaluzas".

Con todo, ha reprochado a la portavoz parlamentaria de Podemos que en vez poner la atención en los avances "le gusta más hacer referencia a esa Andalucía negra en la que bebe de las mismas fuentes que el PP".

Además, Susana Díaz ha garantizado que ella no es "revolucionaria de salón" y que, a diferencia de la portavoz de Podemos, "no me permito como presidenta venir a esta Cámara a hacer soflamas que no cambian la vida de las personas, aspiro a hacer política útil para que los ciudadanos vivan mejor".

En su réplica, Teresa Rodríguez ha insistido en que la competitividad de la comunidad a la que hace alusión la presidenta de la Junta se consigue "en base a los pésimos salarios". "Somos competitivos porque ofrecemos empleos precarios", ha apostillado, antes de afear a la presidenta que "su principal problema" es que plantea una "Andalucía oficial" que dista mucho de "la Andalucía real" que viven los andaluces, cuya situación "no mejora al ritmo de la belleza de las palabras que se emplean para hablar de la misma".

"Manolete, si no sabes torear para qué te metes", ha dicho Susana Díaz a la portavoz de Podemos en su último turno de palabra, cuando ha insistido en que Andalucía es una potencia aeronáutica y agroalimentaria que permite que la balanza comercial "sea positiva por primera vez en la historia". Además, ha rechazado que se instaure un modelo laboral "paternalista", a la par que ha resaltado que "el 23 por ciento de la facturación de todos los parques tecnológicos de España está en Andalucía".