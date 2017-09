Susana Díaz acusa a Rodríguez (Podemos) de ser "una socia fácil" de los reyes del mambo de la CUP

Así se ha pronunciado la jefa del Ejecutivo andaluz durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, donde Teresa Rodríguez le ha cuestionado en su turno por el modelo de radio y televisión andaluza que defiende y ha instado a Susana Díaz a que haga cumplir tanto la ley que regula esta empresa pública como el Estatuto de Autonomía que lo recoge.

Susana Díaz ha recordado a la parlamentaria de la formación morada que además de la ley de la RTVA "hay que cumplir todas las leyes" y que precisamente esa norma recoge en su artículo cuatro que "hay respetar y defender desde Canal Sur los principios de la Constitución y del Estatuto".

En este punto, ha emplazado a Teresa Rodríguez a aclarar "si comparte también el artículo cuatro de la Constitución" porque, a su juicio, "las declaraciones que ha hecho en los últimos días no están en esa línea, sino en defender que a veces no hay que cumplir las leyes, que cuando las leyes se sienten opresoras, pues uno se las salta". Así, la presidenta le ha afeado que Podemos "ampare a diputados que acudían a actos donde se pedía el uso de violencia cuando el Estado opresor no te deja decidir sobre la autodeterminación de los pueblos".

"Uno debe cumplir todas las normas, las que le gustan y las que no, si no voy a creer que usted en esta Cámara normalmente ya no aparece como portavoz de Podemos Andalucía, sino como una socia cómoda y fácil de esos reyes del mambo de la CUP, que nos han enseñado a todos que las leyes se quebrantan cuando no son de su agrado", ha apostillado Susana Díaz.

Por todo, ha reclamado a Teresa Rodríguez que cuando hable de las leyes de Andalucía, del 28F o del 4D, "respete la voluntad, la historia y la dignidad de los andaluces que salieron a la calle pidiendo igualdad y el reconocimiento de un pueblo", a la par que, volviendo al tema principal de la pregunta de la diputada de Podemos, la presidenta ha defendido que la RTVA "tiene que seguir vertebrando Andalucía y garantizado que la memoria viva de los andaluces nadie venga a esta Cámara a tergiversarla".

PODEMOS PIDE HUIR DE LA TELEVISIÓN "BASURA"

Sobre la RTVA, la líder andaluza de Podemos ha advertido que una televisión pública no puede ser como una privada, y que la andaluza, como recoge el Estatuto de Autonomía, debe ser de primera índole, aportar cohesión social y territorial, y promocionar los valores culturales y educativos algo que ahora, ha lamentado, "cuesta identificar".

En este sentido, Rodríguez ha avisado de que Canal Sur "ha perdido la cohesión territorial" porque solo se producen desconexiones territoriales durante los informativos, solo va a los barrios "por sucesos truculentos", o a los pueblos para mostrar un costumbrismo pintoresco o porque algún consejero del Gobierno andaluz lo visita.

Tras señalar que las estadísticas reflejan que la audiencia de esta empresa pública está "claramente envejecida", Rodríguez ha criticado que la cúpula directiva actual "no está en condiciones de modificar esto" porque, entre otras cuestiones, "se ha visto salpicada de casos de corrupción" que incluso se ha saldado con dimisiones como la del director de Antena por el caso Ausbanc.

"Hemos visto que las cúpulas de Canal Sur han cruzado con mucha soltura las puertas giratorias entre los órganos de dirección y productoras, que llaman de pata negra, y que hoy compran contenidos del 'prime time' de la RTVA", ha denunciado Rodríguez, que también se ha referido a la "falta de pluralidad" de este medio o a que el subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán, no asuma responsabilidad por ser "de confianza" de Susana Díaz.

"Queremos que Andalucía pueda verse a sí misma en la televisión pública, que se reconozca también en la televisión, no queremos que cuando se queme Doñana se emitan toros, o que cuando haya una manifestación masiva en Linares no aparezca", ha sostenido la dirigente de Podemos.

Así, ha abogado por aumentar la participación de los ayuntamientos y por alejarse "de la telebasura", y hacer todo esto con más programas de producción propia, con más recursos, y "llenándole menos los bolsillos a quienes antes dirigían la RTVA y ahora desde una productora, se llevan el dinero público".

Con todo, Teresa Rodríguez ha defendido que los trabajadores de Canal Sur "no se merecen la dirección que tienen" y ha abogado por alcanzar un acuerdo similar al cerrado en Madrid para que la dirección de la RTVA esté profesionalizada "y no existan dudas de injerencia de los poderes políticos".

Sobre esto, Susana Díaz ha dicho que hablar con Podemos sobre alcanzar algún acuerdo "sería creíble si no resonara en esta Cámara 'con el PSOE ni muerta'", en alusión a las palabras que pronunció Teresa Rodríguez durante otra sesión de control sobre la posibilidad de entrar a un gobierno con el PSOE de la presidenta.

DÍAZ: LA TELEVISIÓN MÁS CONTROLADA

En su réplica, Susana Díaz ha señalado que su modelo para la RTVA es el que apruebe el Parlamento y en ningún caso el del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "que cuando intentó acordar un gobierno pidió el CNI y la televisión pública", en las negociaciones de investidura tras las elecciones generales.

La presidenta ha asegurado que la andaluza es la televisión pública "más controlada democráticamente de toda España, ninguna otra está sometida a la comisión parlamentaria, al Consejo de Administración, al Defensor de la Audiencia y a la Cámara de Cuentas". Este punto ha sido rebatido por Teresa Rodríguez, que ha replicado a la presidenta que el Consejo de Administración "hace dos legislaturas que no se actualiza".

Tras incidir en que la RTVA "ni se cerró ni se despidieron a mansalva profesionales como ocurrió en otras comunidades como Madrid o Valencia", Susana Díaz se ha mostrado convencida de que la RTVA es necesaria "porque articula y vertebra el territorio y porque da voz a quien no la tiene".

Al respecto, Teresa Rodríguez, tras reclamar que se establezca un mecanismo de participación para la audiencia, ha incidido en que si bien la RTVA no se ha cerrado, "sí se ha despedido gente y se recortado plantilla, a mansalva".

Con todo, Susana Díaz ha lamentado que Teresa Rodríguez intente "denigrar" el modelo de Canal Sur, cuando ha incidido en que Andalucía "es la única que no ha cambiado su participación para adaptarlo a las mayorías del momento, como ocurrió en Madrid".