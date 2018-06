Susana Díaz, segura de que su reunión con Pedro Sánchez no será sólo una foto, "sino que tendrá resultados tangibles"

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Díaz ha indicado que ya se está trabajando para que la reunión no sea "sólo una foto, sino que tenga resultados tangibles".

Ha recordado que ella se reunió tres veces con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la última vez el pasado mes de abril, "el día que quiso, a la hora que quiso y prácticamente con los resultados que él quiso" y ha apuntado que ni ese encuentro ni el que mantuvo el consejero andaluz de Fomento con el anterior ministro de Fomento sirvieron para "nada".

Se ha mostrado convencida de que, en cambio, la reunión que mantendrá con Pedro Sánchez sí va a servir "porque vamos a tener conclusiones y resultados tangibles para los andaluces".

De otro lado, la presidenta de la Junta ha rehusado pronunciarse sobre el asunto fiscal que afecta al ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, apuntando que no tiene información más allá de lo que ha leído en los medios de comunicación. "No se realmente lo que hay ahí y me parece que no me corresponde a mí sacar conclusiones sobre lo que no se y desconozco", ha sentenciado.