Susana Díaz, segura de que Pedro Sánchez y el PSOE no la harán elegir "entre las dos lealtades"

En una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Susana Díaz ha sido preguntada por el hecho de que la Ejecutiva Federal del PSOE debatirá y aprobará este lunes la batería de medidas con las que pretende buscar una salida política a la crisis en Cataluña y por el concepto de la España plurinacional que aprobó el partido en su 39 Congreso Federal.

Susana Díaz ha insistido en que ella siempre estará "en la defensa de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles", apuntando que la "convicción más profunda como socialista es defender esa igualdad entre todos los ciudadanos".

"Yo estoy convencida de que mi partido y mi secretario general, que tiene mi lealtad, como se lo trasladé en el congreso regional del PSOE-A, no me van a hacer elegir entre las dos lealtades", ha señalado Susana Díaz.

Susana Díaz ha recordado así las palabras que pronunció ante Pedro Sánchez en su discurso de clausura del Congreso Regional del PSOE-A celebrado a finales de julio, cuando garantizó al secretario general su lealtad personal y la del socialismo andaluz, pero le pidió que "nunca le haga elegir" entre la lealtad al PSOE y a Andalucía "porque soy la presidenta de todos los andaluces".

Ante la situación que se vive en Cataluña, la presidenta andaluza considera que lo que hay que hacer es "defender la Constitución, el estado de derecho y a España", con unidad de todas las fuerzas políticas.

La presidenta ha insistido en calificar la ley del referéndum del 1 de octubre y la de transitoriedad jurídica que presentó el Gobierno de la Generalitat de "disparate jurídico" y de una "estafa política", porque se está "engañando a los ciudadanos".

Ha querido dejar claro que ella cree en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que plasma con claridad el 4 de diciembre y el 28 de febrero, esa reivindicación digna y justa de los andaluces, que no querían ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie.

Ha agregado que todos sus compañeros saben que ella nunca apoyará nada que perjudique a Andalucía. Ha añadido que los andaluces que salieron a la calle el 4 de diciembre de 1977 "no tolerarían que nadie admitiera que hubiese españoles de primera y de segunda" y ha expresado que sabe que su partido "no lo va a plantear ni lo va a hacer" ni va a contribuir a "enfrentar territorios".

"Desde el primer día que he sido presidenta de la Junta he dicho con claridad que no voy a apoyar nunca nada que perjudique a Andalucía", ha indicado Susana Díaz, quien ha insistido en que ella siempre defenderá la bandera de la igualdad.

Susana Díaz ha indicado que todos los socialistas andaluces van a arrimar el hombro y van a ser leales al secretario general del PSOE.