Susana Díaz rechaza el uso del "odio y el rencor" en el PSOE y advierte contra los liderazgos cesaristas

La aspirante a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reclamado este lunes respeto para todos los militantes socialistas "al margen de la posición que tengan", cuando se ha mostrado en contra de que "se use el odio y el rencor en todas las sociedades, y menos que se haga dentro del PSOE". De esta manera, ha asegurado que si gana las primarias quiere contar "con los mejores sin mirar a quién han avalado".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Susana Díaz ha manifestado que si consigue la confianza mayoritaria de los militantes socialistas el día 21, será la secretaria general de "todos", de los que la voten y de los que no, todo para "poner rumbo a la victoria frente a Mariano Rajoy y a la derecha".

Así, ha señalado que no le pedirá el voto a Pedro Sánchez para ir contra Patxi López ni al revés, sino que, si gana las primarias, reclamará a ambos que le ayuden a "hacer más grande el PSOE". Por eso, quiere rodearse de los mejores y no mirará si la han apoyado o no: "No pretendo ser la mejor sino estar rodeada de los mejores, que es el mejor síntoma para ganar", ha agregado.

Tras incidir en que el PSOE está en esta situación porque obtuvo "los peores resultados electorales" de su historia a manos "de la derecha más débil", Díaz ha garantizado que trabajará para que el partido sea "alternativa de gobierno, gane a la derecha y, desde el gobierno, pueda mejorar la vida de los ciudadanos" porque no se va a resignar a que el PSOE se conforme con 90-85 escaños "y lo considere un triunfo".

Tras mostrarse "muy contenta" por los avales que ha recibido e insistir en que se debe respetar a todos los militantes porque "tiene el mismo valor avalarme a mí que avalar a Patxi López o a Pedro Sánchez", Susana Díaz ha garantizado que el PSOE no se romperá en este proceso de primarias, en el que se "dejará la piel" para ganar.

CONTRA "LIDERAZGOS CESARISTAS"

Entretanto, y en cuanto al modelo de partido que defiende, Susana Díaz ha sostenido que el PSOE debe profundizar en la participación de la militancia, regulando en los Estatutos del partido las consultas directas, haciéndolo compatible con el control de los órganos del partido para "evitar que nadie ejerza liderazgos cesaristas".

Ha explicado que esto debe perseguir que "no se usen dobles legitimidades para estar al margen de los órganos de control" del partido. Así, la andaluza quiere un PSOE en el que la militancia tenga más presencia y en el que los dirigentes "tengan también mayor control", cuando rechaza "esconderse detrás de la militancia y de las consultas para no rendir cuentas".

Y así, Susana Díaz ha abogado por abrir "un tiempo nuevo" dentro del PSOE porque su partido "no debe ni mirar ni volver atrás", sino que tiene que abordar un proyecto reformista "que represente a la amplia mayoría de la sociedad".

Una de las posturas que diferencian su proyecto político y el de Pedro Sánchez es el modelo territorial ya que, como ha explicado, mientras el madrileño aboga por modificar el artículo 2 de la Constitución, Susana Díaz rechaza dar este paso y se acoge a la Declaración de Granada que aprobaron los socialistas.

Ha dicho que cuando visita Cataluña se siente "muy querida" y que si bien podría haber defendido la modificación del artículo 2 de la Constitución para "arañar votos", ella prefiere ser "sincera, clara y leal" porque, ha agregado, "el único patrimonio que tengo es mi palabra". Además, se ha mostrado convencida de que en Cataluña obtendrá "más votos que avales".

HACER CAMPAÑA "SIN MIRARNOS EL OMBLIGO"

Con todo, Susana Díaz ha reclamado que no se entre en un proceso de "deslegitimación del PSOE" porque es un partido, como ha recalcado, que ha aportado "mucho" a la historia de España y ahora toca "abrir un tiempo de reforma para hacerlo sostenible". "El PSOE es mucho PSOE", ha enfatizado Susana Díaz, quien ha reclamado hacer campaña en positivo y "sin mirarnos el ombligo".

En otro momento, Susana Díaz ha explicado que a Pedro Sánchez no se le "quitó" como secretario general, sino que se sometió a votación del Comité Federal una propuesta suya para celebrar un congreso en 20 días, "perdió la votación y dimitió". Ha recordado que durante las campañas de las nacionales ella se dejó "la piel" incluso más que en las autonómicas pero, ha lamentado, "no dimos seguridad a los ciudadanos, el PSOE no fue reconocible ni nos vieron como alternativa", de ahí que ella, como Patxi López, hayan decidido dar un paso al frente para liderar el PSOE.

Se ha mostrado con ganas de "pelear hasta el final" en un proceso "ilusionante" y viviendo las primarias "con mucha intensidad" para iniciar la "remontada electoral" y animando "a la recomposición de un partido que tiene que estar en primera línea de trabajo".

Respecto a la estrategia de pactos que defenderá si se convierte en la nueva líder del PSOE, Susana Díaz ha explicado que, en los procesos electorales, ella siempre sale a ganar porque "quien sale a pactar es que confía poco en ganar", si bien lo que ha garantizado es que "nunca" dirá una cosa ahora y otra "dentro de dos meses, en campaña electoral o en función del rincón de España donde me encuentre".

"IGLESIAS LE HACE EL JUEGO A RAJOY"

De otro lado, Susana Díaz ha criticado que Podemos, al anunciar una moción de censura contra Mariano Rajoy lo que pretende es "participar en la voluntad directa de los militantes del PSOE" pues este gesto es, a su juicio, una intromisión en el proceso congresual de los socialistas. Ha recordado que la formación morada "desde el principio ha querido deslegitimar al PSOE", a la par que ha incidido en que fue Iglesias el que impidió que hubiera un presidente socialista.

Susana Díaz ha subrayado que la mejor manera de presentar una alternativa o una moción de censura es ganar las elecciones, que es a lo que ella aspira. Así, ha sostenido que "por encima del PSOE está la democracia siempre" y que por ello no estaba dispuesta a bloquear las instituciones cuando no había alternativa de gobierno en el país: "Cuando tienes alternativa de gobierno tienes derecho a formarlo pero cuando no lo tienes no puedes bloquear las instituciones", ha señalado.

"Pablo Iglesias cuando puede le hace el juego a Rajoy, ahora entrando en el proceso de primarias del PSOE", ha afirmado Susana Díaz, quien ve "muy llamativo" que Podemos haya convocado una manifestación justo el día antes en el que los militantes socialistas están llamados a las urnas para elegir un nuevo secretario general.

Y así, ha garantizado que no permitirá que nadie "deslegitime" al PSOE, que nadie "diga que hay socialistas de izquierdas y de derechas", cuando se ha confesado orgullosa de la historia del PSOE y ha reclamado el "voto de la ilusión" para "volver a levantar la bandera del PSOE", todo sin caer en "descalificaciones al adversario".

Por último, sobre los PGE, Susana Díaz ha dicho desconocer si se aprobarán o no, pero ha urgido a Mariano Rajoy a explicar si con estas cuentas "tiene un proyecto de país para todo el territorio o responden a sus intereses aritméticos". "La posición política en la investidura fue con la democracia española, para poner en marcha las instituciones y hacer desde el Congreso políticas de izquierdas, pero el problema de los PGE es de Rajoy, que se busque la vida", ha apostillado.