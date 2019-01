Susana Díaz afirma que el nuevo Gobierno andaluz nace "roto en dos mitades" y "teledirigido" desde Madrid

Díaz se ha pronunciado así en la primera reunión que se celebra del Comité Director del PSOE-A desde que ha dejado de ser presidenta de la Junta y después de que en la mañana de este lunes, el nuevo jefe del Ejecutivo andaluz, el popular Juanma Moreno, haya anunciado la composición del nuevo Gobierno, compuesto por seis consejeros del PP-A y cinco de Cs.

Susana Díaz ha señalado que en Andalucía se han constituido claramente "dos gobiernos", uno con sede en el ala este del Palacio de San Telmo y otro en el ala oeste. Ha puesto el acento en el hecho de que el presidente nacional de Cs, Albert Rivera, haya venido este mismo lunes a Sevilla "a marcar el territorio" y delimitar la mitad de su Gobierno, con una reunión con los consejeros de su formación en el Parlamento, justo en el mismo momento en el que Moreno daba a conocer la composición completa del Ejecutivo.

Para la dirigente socialista, este nuevo Gobierno andaluz "roto en dos mitades", va a ser además "teledirigido" desde Madrid por parte de los presidentes del PP y de Cs, que son los que tienen los "mandos a distancia".

"Eso es todo lo contrario a lo que representa el Pacto de Antequera y el 28F", ha apuntado Díaz, para quien no es bueno para la cohesión y la fortaleza de Andalucía que "tengamos dos gobiernos y además dirigidos desde fuera", al tiempo que ha señalado que no es un "buen síntoma" que se ponga al frente de los servicios públicos a quienes han dicho que no creen en ellos o que el medio ambiente no tenga su propia consejería.

También ha señalado que llama la llama la atención que Ciudadanos vaya a estar en la misma mesa del Consejo de Gobierno que un consejero de Hacienda al que denunció en julio por un conflicto de colisión de intereses en las "puertas giratorias". Se ha referido también al hecho de que la primera mujer aparezca la séptima en el nuevo organigrama del Gobierno.

Una vez que PP-A y Ciudadanos han hecho su "reparto de sillones", fruto de un pacto avalado y condicionado por la extrema derecha, según la ex mandataria autonómica, ahora les corresponde gobernar, y ha advertido de que el PSOE-A va a estar controlado al nuevo Gobierno para que no se den "pasos atrás" en nuestra autonomía, en la igualdad, en derechos y en los servicios públicos fundamentales.

"La responsabilidad del PSOE-A es enorme y tenemos que estar a la altura de los intereses de Andalucía, en la defensa del autogobierno, de la autonomía, de la igualdad y de los servicios públicos", ha sentenciado Díaz, que ha señalado que van a trabajar para no defraudar al millón de andaluces que votó a este partido en las elecciones del pasado 2 de diciembre.

"DESCONFIANZA" SOBRE LA POSIBLE REFORMA ESTATUTARIA

Ha puesto en valor el Pacto de Antequera que se firmó hace 40 años y que fue el germen de la autonomía de Andalucía, en unos momentos en los que un partido de extrema derecha como Vox quiere acabar con el autogobierno y la autonomía.

Por ello, ha insistido en pedir al presidente de la Junta que siga con claridad si va a abrir una reforma del Estatuto de Autonomía y para qué, puesto que el hecho de que tenga que contar con Vox para ello genera mucha "desconfianza" sobre las intenciones de una posible reforma estatutaria.

De otro lado, Susana Díaz ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez son "muy buenos" para Andalucía, aunque hay que incorporar algunas "correcciones" en relación con las infraestructuras de la provincia de Huelva, que están "cojeando".

Ha aprovechado para pedir a Moreno que demande a los diputados andaluces de PP y Ciudadanos que voten a favor de esas cuentas porque son buenas para esta comunidad y quiten así la "llave de la aritmética parlamentaria a los independentistas".

Por último, ha garantizado el apoyo de los socialistas andaluces a las negociaciones que lleve a cabo el presidente del Gobierno en relación con los PGE.