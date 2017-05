Susana Díaz afirma que España tiene la "suficiente madurez" para afrontar el debate con "normalidad"

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Susana Díaz ha sido preguntada sobre el hecho de que el Pleno del Congreso aprobara ayer jueves una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a ampliar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Según la presidenta andaluza, las leyes de memoria histórica dan dignidad y enseñan para que la historia no se repita y ha expresado que España tiene la "suficiente madurez" como para poder afrontar ahora este debate, con normalidad. Ha indicado que las leyes están para cumplirlas y ha considerado que la historia nos tiene que enseñar que no se hizo bien para que en este país no se vuelva a repetir.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo que se hizo en la transición porque muchos de los que se sentaron en la mesa lo hicieron "sin rencor y sin odio" y sin pensar que tenían familiares en las "cunetas" y ese "gesto de generosidad", en su opinión, también deberían tenerlo algunos después de 40 años.

Ha indicado que muchos países europeos han afrontado este debate con normalidad y que ella no puede entender las declaraciones "tan virulentas e incendiarias" de algunos.