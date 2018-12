Susana Díaz rechaza que haya un conflicto político en Cataluña "de igual a igual entre dos gobiernos"

En una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, Susana Díaz ha dicho que defiende el diálogo pero también el cumplimiento "claro y nítido" del Estado de Derecho, "y ya llevamos demasiado tiempo con un pulso permanente por parte del gobierno catalán al Estado", lo que, en su opinión, "no es bueno porque quiebra la convivencia en Cataluña y genera una crisis territorial que ya lleva demasiado tiempo".

Junto a ello, ha recordado que quienes usaron el terrorismo para defender lo que llamaban un conflicto político "no fueron reconocidos como tal por el Estado, y hubo gobiernos de diferentes colores". "Quienes usaron la violencia y el terrorismo no fueron reconocidos y si esa fue la respuesta, no podemos reconocer a quien está echando un pulso a la Constitución y se salta las normas", ha subrayado.

Preguntada sobre si apuesta por el diálogo o por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Díaz ha respondido que "el diálogo siempre es posible cuando se respetan las leyes y éstas son iguales para todos y su cumplimiento también".

"En Cataluña, los gobernantes llevan ya demasiado tiempo saltándose las normas", ha señalado la dirigente socialista quien ha indicado que Rajoy tenía que haber aplicado antes el artículo 155 y no se hubiera dado el "espectáculo" del 1 de octubre.

Para la jefa del Ejecutivo andaluz en funcione, "hay un pulso permanente y puede verse en los acontecimientos de los últimos días en las autopistas de peaje o en el escenario que se tuvo que ver para que el Gobierno celebrara su Consejo de Ministros en Barcelona".

Si ante dicha situación cree aplicable el citado artículo 155, ha dicho que "la Constitución está para protegernos siempre que alguien se salte el Estado de Derecho, es la fortaleza de nuestra democracia y creo que no puede plantearse la cuestión de Cataluña como unas discrepancias de igual a igual entre gobiernos".

"En absoluto, el Gobierno de la Generalitat está echando un pulso al Estado, a la Constitución y al Estado de Derecho, no es un conflicto entre dos gobiernos de igual a igual", ha insistido Susana Díaz, quien ha destacado que el Gobierno central tiene mecanismos y garantías constitucionales para hacer frente.

NO TIENE INFORMACIÓN SOBRE LA LLEGADA DEL OPEN ARMS

Sobre otro asunto, en referencia a la posible llegada del barco Open Arms a Algeciras (Cádiz) con más de 300 inmigrantes, Díaz ha asegurado que no tiene información de esa llegada y que el Gobierno central no le ha comunicado hasta el momento nada al respecto. Si bien, ha considerado necesaria una respuesta colectiva por parte de Europa al problema de la inmigración a través de una cumbre, para evitar que partidos "racistas" provoque enfrentamientos "sin pudor ni complejos".

Ante la apertura de nuevo del debate de la prisión permanente revisable en nuestro país, tras el asesinato y violación de Laura Luelmo, Susana Díaz ha defendido que no hay que gobernar ni legislar "en caliente", sino que hay que tener "la suficiente calma, fortaleza, serenidad y prudencia para no legislar en caliente".