Susana Díaz: "Andalucía debe levantar en este momento histórico la bandera de la justicia y la igualdad"

Así se ha pronunciado Susana Díaz durante su intervención inicial en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que acoge el Parlamento este miércoles y jueves, donde ha puesto de manifiesto que, en el momento actual en España, la estabilidad que hay en Andalucía es buena tanto para esta tierra como para el país, porque indica que "frente a aventuras e imposiciones", hay un camino para avanzar y mejorar, el de los acuerdos y los pactos y poner los intereses generales por encima de cualquier otros.

Ha señalado que la lucha consciente y decidida de los andaluces el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980 por la dignidad, por la igualdad y por el autogobierno pleno, dentro del proyecto común que es España se convirtió en un mandato que no sólo no ha caducado, "sino que hoy está plenamente vigente".

Ha agregado que Andalucía se levantó el 4 de diciembre de 1977 para decir "alto y claro que no iba a consentir" que está tierra fuera marginada, excluida de las grandes decisiones y condenada a una posición subsidiaria.

"Esa fue la lucha por el 151, no contra nadie, sino a favor de Andalucía y de una España respetuosa, integradora y acogedora de todo", ha apuntado la presidenta de la Junta, quien ha recalcado que el 4D, Andalucía supo abanderar una reivindicación que era buena para todos, una convivencia en paz y la igualdad entre todos los ciudadanos y territorios.

Para Susana Díaz, el estado de las autonomías se ha desarrollado plenamente y España se ha convertido en uno de los países más descentralizados del mundo y hoy, más allá de "la aventura independentista de algunas instituciones catalanas, ya irremediablemente condenada", "nadie sensatamente pone en cuestión esa realidad" ni la necesidad de ciertas reformas que deben ser para mejor y para avanzar y nunca para "aventurarnos por caminos de enfrentamientos o discordias entre territorios".

Ha querido dejar claro que Andalucía está en condiciones de dar un paso adelante en esa dirección de reformas y de consensos, y ha agregado que, en lo que se refiere al desarrollo del modelo territorial, esta comunidad está dispuesta a asumir su responsabilidad para ayudar a encontrarlo, siempre bajo el mandato del 4D y del 28F.

Ha indicado que los casi nueve millones de españoles que viven en Andalucía no van a ser "espectadores" de los cambios que se produzcan, sino que deben poner todo lo que tienen al servicio de esta causa, que es la de todos.

"Andalucía tiene que estar en este debate y no tengan ninguna duda de que lo va a estar y en lo que de mí dependa estará a la cabeza", ha sentenciado la presidenta de la Junta, quien ha recalcado que esta tierra "no es una isla, sino que forma parte de un proyecto común".

Ha dicho, en relación con la "crisis provocada por el secesionismo catalán", en la que algunos solo ven como "un conflicto en el que siempre intentan victimizar a quienes lo han generado, los independentistas", que ella tiene la obligación de preocuparse de cómo afecta a esta tierra lo que sucede en Cataluña.

Según ha explicado, Andalucía exporta a esa comunidad más de 3.700 millones de euros, mientras que recibe más de un millón de turistas de esa comunidad. La presidenta ha pedido "seriedad" ante lo que está ocurriendo y no "frivolizar" y, sobre todo, que no volvamos a tener que oír que si Andalucía "sufre alguno perjuicio por la crisis secesionista es porque será que no ha hecho las cosas bien".

Para la presidenta, los andaluces estamos "cargados de razones para defender un cambio profundo en el rumbo que lleva nuestro país" y ha dicho que el mejor homenaje que podemos hacer a los ciudadanos que se movilizaron el 4 de diciembre y el 28 de febrero y que sacaron a Andalucía del subdesarrollo y del olvido "es hablar con la cabeza bien alta y defender los intereses de nuestra tierra para que entre todos construyamos una España mejor".