Suárez Illana reivindica la Transición, la generosidad "de todos" y asegura que le "rechinan los que llaman al odio"

En su intervención, muy aplaudida, ha recordado a su padre, Adolfo Suárez, y cómo asumió la presidencia del Gobierno: "nadie apostaba un duro porque aquello saliera bien", rememorando la situación económica "complicada" entonces, cómo el precio del petróleo se disparó de once a 35 dólares, la muerte de Franco así como la situación de paro y "desasosiego". En definitiva, ha apostillado, "la incertidumbre absoluta de qué iba a pasar".

"La gente apostaba por un enfrentamiento pero no sólo no lo hubo sino que en dos años y medio, la mitad de una legislatura, pasamos a ser una democracia plenamente homologable con cualquiera del mundo y de eso nos tenemos que sentir profundamente orgullosos", ha defendido.

Suárez Illana ha considerado que España "asombró al mundo" no por tener un rey "extraordinario, que lo tuvimos; no por un presidente del gobierno extraordinario, que lo tuvimos; o una Constitución extraordinaria". "Lo que asombró al mundo fue el pueblo español, que se puso de acuerdo cuando nadie pensaba que se podía hacer", ha enfatizado.

Así, ha incidido en que aquella fórmula "tan sencilla como complicadísima de hacer" se basó en que se marcaron, primero, "objetivos comunes y no particulares, poniendo la vista en el futuro y sabiendo dónde se quería estar en 30 años; y, segundo, en que se aceptaron sacrificios personales". Y la "guinda", ha asegurado, fue "la generosidad de todos".

"Fuimos capaces, desde la izquierda a la derecha, al centro, arriba y abajo, todos, capaces de renunciar a algo para que el vecino tuviera una habitación cómoda en este país y ese éxito colectivo debemos reclamarlo permanentemente, nos pertenece a todos y lo conseguimos porque fuimos una sociedad extraordinaria", ha incidido.

Por ello, para el dirigente de la Fundación Concordia y Libertad del PP, "el único peligro que corre la concordia, la convivencia, es que nos relajemos, os abandonemos, nos aburguesemos", admitiendo que le "rechinan los que llaman al odio". Es más, ha recalcado que el perdón "está basado no en el olvido sino en el vivo recuerdo de las atrocidades que cometimos los unos y los otros".

Adolfo Suárez Illana ha vuelto a recordar la anécdota personal con el ayudante militar Joaquín de Ariza y Arellano y Santiago Carrillo y ha sentenciado: "Ese perdón que se dieron nuestros abuelos no me da la gana de aceptar que ningún nieto intente cargárselo".

"No a los que nos llaman al odio, ellos son los verdaderos enemigos de España, no permitamos que nos lleven al odio, sintámonos orgullosos de lo bueno que hemos hecho los de un lado y los de otro", ha sostenido, añadiendo: "Eso lo hemos construido entre todos, no mi padre o el rey. Eso nos tiene que hacer sentirnos fuertes ante los problemas".

Ha manifestado que la "concordia" que trajo su padre y la libertad "están seriamente en peligro de destruirse". "Esto lo digo sin dramatismo alguno. Os propongo mirar hacia atrás, buscar nuestros orígenes para buscar nuestro futuro. En las raíces de nuestro país podemos encontrar esos nutrientes que nos hacen prosperar", ha sostenido.

En este punto, Suárez Illana se ha referido a las posibilidades del PP de llegar al gobierno andaluz "después de casi 40 años de socialismo" y aunque ha admitido que se ha progresado, "no se han aprovechado todas las oportunidades. Andalucía podría volar mucho más alto de lo que vuela con otro gobierno".

Ha subrayado la capacidad de los andaluces y que sea una tierra conocida mundialmente, pero ha apuntado que el "problema ha sido el gobierno socialista de la Junta, que no ha permitido a Andalucía desarrollarse como lo podría haber hecho".

En opinión del dirigente de la fundación 'popular', lo importante no son "la crítica ni los problemas sino la esperanza y las ganas de pelear, de luchar y salir hacia delante". España y Andalucía tienen, con Pablo Casado y Juanma Moreno, respectivamente, "la oportunidad de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar".

En estas pocas semanas en esta fundación, por encargo de Pablo Casado, Suárez Illana se ha mostrado "orgulloso de pertenecer" al PP y de ver "que en cada rincón de España y de Andalucía hay gente dejándose la piel".

Casado, en su intervención, ha aludido a Adolfo Suárez Illana, de quien ha dicho que "nadie mejor que él puede representar los valores que ahora están en riesgo" en España. Algo que, ha apuntado, está haciendo "en cuerpo y alma, sin pedir nada a cambio, sin muleta y en el albero, con respeto, con tronío".