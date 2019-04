Suárez Illana cree que Sánchez buscará en los debates "esquivar" a Cataluña y "vendería" a España por el poder

Así, ha ahondado en que durante los debates los españoles van a "reconfirmar una vez más la cobardía" de Pedro Sánchez, quien "ha sido incapaz de plantar un cara a cara al candidato que puede sucederle en La Moncloa y que de hecho lo hará el día 28".

"Es una triste historia que en una democracia tan avanzada como la española no podamos ver una discusión cara a cara entre los dos grandes candidatos a dirigir el país", ha señalado Suárez Illana, quien ha lamentado que "desgraciadamente Sánchez no ha querido, se le ha ofrecido por activa y por pasiva y ha preferido escudarse en un debate a cuatro donde siempre es más fácil buscar una salida a preguntas tan incómodas como qué va a hacer cuándo le planteen sus socios el referéndum de autodeterminación en Cataluña, o qué va a hacer cuando haya que indultar a los presos del golpe en Cataluña", ha dicho.

"Todos sabemos que la respuesta es positiva, que a él (Pedro Sánchez) le importa poco España, que la vendería por mantenerse en el poder, que indultaría a quien hiciera falta, y que daría el referéndum de autodeterminación, pero nos gustaría que tuviera la gallardía de plantearlo cara a cara, ante las cámaras a toda España", ha indicado en declaraciones a los medios durante una visita este lunes en Miajadas (Cáceres), acompañado del presidente del PP extremeño, José Antonio Monago.

"No va a ser así, estará por subterfugios, intentará esquivar las preguntas fundamentales, y frente a esos nosotros no tenemos otra cosa que proponer las soluciones para este país, dar la cara y estar a disposición de los españoles", ha añadido Suárez Illana sobre el socialista Pedro Sánchez y los debates electorales.

ENCUESTAS

Por otra parte, sobre las encuestas electorales, Suárez Illana ha dicho que él se las cree extrayendo de las mismas no una parte sino "el conjunto" que indica, apunta, que "la inmensa mayoría de los españoles quiere cambiar".

"Yo me lo creo, me lo tengo que creer, me imagino que los que hacen las encuestas son gente seria, no tengo por qué dudar de su profesionalidad", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que "el conjunto" de esas encuestas "lo que dice es que la inmensa mayoría de los españoles quiere cambiar".

"Otra cosa distinta es que una fuerza política en concreto sea capaz de catalizar ese cambio y en eso estamos", ha añadido, al tiempo que ha incidido en que los miembros del PP tienen "claro" que "hoy sólo puede haber dos presidentes del Gobierno posibles, o Sánchez o Casado, y que quien no quiera a Sánchez en La Moncloa tiene que votar a Casado, no hay más", ha dicho. "Si conseguimos eso, lo que dicen las encuestas es que Pablo Casado será presidente el próximo 28 de abril", ha añadido.