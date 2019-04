Suárez Illana recuerda que Policía y Guardia Civil se enfrentaron con dignidad "a los asesinos" de ETA

En rueda de prensa en Melilla, Suárez Illana ha subrayado que "la repugnancia que nos ha producido a todos los españoles la actividad de ETA durante todos estos años es bien conocida y el inmenso respeto y el inmenso orgullo que tenemos todos los españoles por tener a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al Ejército y a todos aquellos que se han enfrentado desde la dignidad y desde las instituciones a estos asesinos también creo que es de todos conocido".

Al respecto, y tras la bronca que se produjo este jueves en la cámara vasca entre EH Bildu, el número dos en la lista de Pablo Casado ha declarado que está "al lado de dos españoles que quieren, respetan y apoyan a nuestra Policía y Guardia Civil".

A la pregunta de si no cree que el PSOE se apoya demasiado en EH-Bildu para su gestión como Gobierno de la Nación, Suárez ha contestado que no está "para creer si se apoya o no se apoya", ya que está "para constatar que se apoya y eso sinceramente a mí me parece mal".

ENCUESTAS Y CONSEJOS DE MINISTROS

Por otro lado, y ante los sondeos que se van conociendo y que sitúan PSOE como primera fuerza política y al PP como segunda, Adolfo Suárez Illana ha manifestado que estas encuestas le merecen "primero respeto por los profesionales que lo han realizado, pero luego me atrevería también a pedir respeto y memoria para el PP, especialista en vencer a las encuestas".

En este sentido, ha indicado que "cuando se ha pronosticado por ejemplo el fracaso absoluto del PP o del presidente Casado ante un congreso, resulta que gana Casado y se consigue la mayoría absoluta como por ejemplo del año 2000 cuando nadie la pronosticaba".

Por ello, ha avanzado que "nuestra tarea en estos momentos es pactar con los españoles y conseguir 12 millones de votos para poder gobernar en solitario; esa es nuestra tarea y nuestra ilusión, y hay que trasladarla a través de nuestro programa a los españoles".

Por último, sobre los Consejos de Ministros llamados por el Gobierno como "viernes sociales" y por el PP como "viernes electorales", Suárez Illana ha señalado que "todo lo que sea la utilización de las instituciones de todos los españoles para un objetivo partidista me parece malo".