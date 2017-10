Stoichkov se disculpa con la vicepresidenta por mencionar a su hijo al acusarla de franquista

En cualquier caso, el ex internacional búlgaro ha reiterado sus críticas a la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy ante el referéndum del pasado domingo. "La palabra franquismo se demostró. Las imágenes hablan por sí solas: sangre, violencia, pegar a la gente inocente", ha apostillado.

La ministra de Presidencia anunció este martes que estaba preparando una querella contra Stoichkov por llamarla franquista, y también a su abuelo, a su padre y a su hijo, tras criticar duramente la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la jornada del 1-O para intentar impedir las votaciones.

"Yo de ninguna manera ofendí a esta señora; yo no mandé a nadie a que maltrate a la gente de Cataluña", ha subrayado Stoichkov, quien no obstante ha admitido que se equivocó al mencionar al hijo de la vicepresidenta, "que no tiene la menor culpa de todo lo que pasa" en Cataluña.

"Por eso, con la mano en el corazón, le pido disculpas al mencionar a su hijo", ha apostillado el que fuera jugador del FC Barcelona en la década de los 90.