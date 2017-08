Sortu dice en la manifestación por la muerte de Del Hoyo que sin la libertad de presos "no habrá convivencia posible"

Miles de personas han tomado parte este sábado en la manifestación convocada en Galdakao (Bizkaia) por la muerte del recluso de ETA Kepa del Hoyo, en la que han reclamado la libertad de los presos, y Sortu ha advertido de que mientras haya encarcelados en las prisiones españolas y francesas "no habrá convivencia posible".

Del Hoyo, que cumplía una condena de 30 años, falleció en la jornada del pasado lunes de un ataque al corazón cuando practicaba deporte en la prisión de Badajoz.

La marcha ha partido pasadas las seis de la tarde a la plaza consistorial de Galdakao, entre aplausos de los asistentes y encabezada por una pancarta con una ikurriña con crespón negro, y en la que se podía leer 'Agur eta ohore Kepa' (adiós y honor), y 'Espetxe politika hiltzailea' (política de dispersión asesina).

Entre los asistentes a la movilización se ha podido ver al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, al portavoz de Sortu, Arkaitz Rodríguez, la diputada y portavoz de la CUP, Anna Gabriel, e históricos de la izquierda abertzale como Rufi Etxebarria o Tasio Erkizia. También han acudido hasta Galdakao expresos de ETA como Antton López Ruiz 'Kubati' o Elena Beloki, entre otros.

Durante la marcha, en la que se han mostrado ikurriñas y banderas a favor del regreso de los presos "a casa", se han proferido gritos a favor de la independencia y se ha calificado a Del Hoyo de "gudari".

A la finalización de la misma, el hijo de Kepa del Hoyo ha recordado a su padre y ha abogado por "utilizar la palabra y la conciencia frente a su dispersión y su violencia". "Todos los sueños que tenía con mi aita han muerto con él. Por eso queremos ya a todos los presos en casa", ha afirmado.

Asimismo, familiares de presos de ETA han sido homenajeados y se ha emitido también un mensaje grabado del recluso Mikel Orbegozo desde la cárcel de Badajoz.

"PP, RESPONSABLE"

Por su parte, el portavoz de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha afirmado que la muerte de Kepa del Hoyo "no tiene nada de natural", sino que "los responsables tienen nombres y apellidos, y son la política de dispersión y su máximo responsable, el PP". En ese sentido, ha advertido al PP de que, "por mucha crueldad que sigan manifestando, por mucho que retuerzan las leyes y perviertan la democracia, por mucha Guardia Civil, Audiencia Nacional y cárceles de exterminio que se van empleando, no van a poder parar a este pueblo".

"No pudieron hacerlo en Gernika hace 80 años, no pudieron hacerlo durante 40 años de dictadura fascista, no lo han podido hacer en los otros 40 años de régimen del 78, y no lo van a poder hacer ahora", ha insistido, para añadir que "este pueblo va a alcanzar la paz y la libertad porque, afortunadamente, hay decenas de miles de personas como Kepa, dispuestas a comprometerse, a darlo todo por las libertades de Euskal Herria".

CRÍMENES DE ESTADO

Por otro lado, se ha referido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien ha dicho que "quedan 300 acciones de ETA por esclarecer". Rodríguez le ha respondido que "no son 300, sino que en este pueblo son miles y miles los crímenes de estado que aún quedan por esclarecer y resolver, y que nosotros también queremos saber".

"Queremos saber dónde están Pertur, quién torturo hasta la muerte a Joseba Arregi y a Mikel Zabalza, queremos saber quiénes son los responsables de los miles y miles de torturados habidos en este pueblo, queremos saber quién asesinó a tantos otros, queremos saber quién es el señor X que mandó secuestrar, torturar, asesinar y enterrar en cal viva a Lasa y Zabala, queremos saber quién disparó a Iñigo Cabacas y dónde están los más de 4.000 republicanos, comunistas, y anarquistas que en el 36 desaparecieron", ha demandado.

El portavoz de Sortu también ha respondido a la pregunta del lehendakari, Iñigo Urkullu, respecto a "qué ha hecho la izquierda abertzale en relación a la política de dispersión". "Nosotros le decimos que la izquierda abertzale se ha dejado 18 compañeros en las cárceles y 16 familiares en las carreteras, eso es lo que ha hecho la izquierda abertzale", le ha dicho al lehendakari.

Asimismo, ha recordado que "no fue la izquierda abertzale la que diseñó la política de dispersión, mano a mano con el PSOE, y no ha sido la izquierda abertzale la que durante todo este tiempo ha contribuido a sostenerla, primero con el PSOE y luego con el PP".

"Y, desde luego, no es la izquierda abertzale, sino el PNV, quien, en la actualidad, está sosteniendo al Gobierno del PP, el más antidemocrático, antisocial, enemigo de la paz y el máximo responsable de la política dispersión, y, por lo tanto, de la muerte de Kepa".

Además, Rodríguez ha asegurado que están "cansados de que se trate de cargar sobre las espaldas de la izquierda abertzale todo lo que ha sucedido en este pueblo en los últimos 50 años", porque "aquí todos tenemos que asumir nuestras responsabilidad, el PNV también, y una de sus mayores ha sido la de diseñar junto con el PSOE la política de dispersión".

El dirigente de Sortu ha dicho que "ha llegado el momento de dejar atrás los reproches y abordar una solución definitiva" a la cuestión de los presos, y ha afirmado que "la solución pasa por que agentes políticos, sociales e institucionales de este país abordemos una hoja de ruta para la salida a la calle de todos los presos y la vuelta d e los refugiados".

"No hay convivencia posible mientras en la cárceles españolas y francesas siga habiendo centenares de ciudadanos vascos", ha advertido, para asegurar que "la izquierda abertzale pondrá todo de su parte para que esto sea posible".

Por último, Rodríguez ha indicado que, "gracias a la lucha de los últimos 40 años se ha abierto una nueva ventana de oportunidad, no solo para Euskal Herria, sino para el conjunto de pueblos del Estado".

En ese sentido, ha señalado la necesidad de "aprovechar, esta vez sí, y ser capaces de arrancar al Estado español como mínimo el reconocimiento nacional de este pueblo, el reconocimiento efectivo del derecho a decidir, y la libertad de todos los presos y la vuelta de todos los refugiados".