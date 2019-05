Política

Sortu dice tras la muerte de Rubalcaba que "no es momento de pasar factura política" y no hará un "ejercicio de cinismo"

Sortu ha hecho público un comunicado, ante la muerte del exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el que afirma que "no es momento de pasar facturas políticas" y "no hará ningún ejercicio de cinismo".