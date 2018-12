Sortu pide a PNV, PSOE y PP que reconozcan "la violencia ejercida y el sufrimiento causado por ellos"

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha instado a PNV, PSOE y PP a que reconozcan "la violencia ejercida y el sufrimiento causado por ellos", de la misma manera que lo ha hecho "la izquierda abertzale y también la misma ETA". Asimismo, ha advertido de que "también es violencia tratar de imponer un relato de vencedores y vencidos, de buenos y malos, de justos e injustos".

Rodríguez ha participado en Arrigorriaga (Vizcaya) en un acto de homenaje a José Miguel Beñaran, 'Argala', en el 40 aniversario de su asesinato, en el que ha recordado "su doble condición de militante político y de víctima del terrorismo de Estado".

'Argala' fue uno de los ideólogos de la organización terrorista y murió asesinado el 21 de diciembre de 1978 por una bomba colocada bajo su coche en Anglet (Francia).

En su alocución, el líder de Sortu ha indicado que José Miguel Beñaran tuvo que padecer "la represión, el exilio y la muerte", y ha afirmado que, tanto él como su generación, "vieron claramente que aquella mal llamada transición democrática no era más que una transacción que tenía por objeto dejar todo atado y bien atado".

"Vio claramente que, de la mano de la Constitución española y los estatutos de autonomía subsiguientes Euskal Herria no podría conocer una democracia, una justicia, una libertad y una paz verdaderas. Vieron claramente que era necesaria una ruptura democrática con el franquismo. Y vieron claramente que, para eso, era necesario articular un frente democrático-soberanista amplio, propuesta puesta encima de la mesa en Txiberta", ha señalado.

A juicio de Arkaitz Rodríguez, 40 años después, "una mayoría del pueblo vasco, una mayoría del pueblo catalán y amplios sectores del Estado español" comparten este análisis y constatan que "tiene mayor vigencia que nunca".

"El régimen del 78 tiene muy poco de democrático. Y es que no es un régimen democrático aquel que tiene por jefe de Estado a alguien designado a dedo; mucho menos aún a alguien designado a dedo por un dictador. No es un régimen democrático aquel que se vale de la fuerza de las armas para negar el derecho de autodeterminación e imponer la unidad de España. No es un régimen democrático aquel que 40 años después continúa sin cumplir los estatutos de autonomía, y que recorta sistemáticamente nuestro autogobierno", ha argumentado.

CIUDADANOS Y VOX

Asimismo, Rodríguez ha denunciado el "neofalangismo alentado por PP, Ciudadanos y Vox", que provoca que, a día de hoy, "la propia democracia formal está en peligro". "Para que Euskal Herria conozca una democracia, justicia, libertad y paz verdaderas, es necesaria la ruptura democrática con el régimen del 78. Es necesario ejercitar el derecho a la autodeterminación, es necesaria la soberanía", ha añadido.

Por ello, ha realizado un llamamiento a "la izquierda española y a todo español que se sienta y diga de izquierdas" a que respalde "una alianza en contra del fascismo, por la democracia y por el derecho a decidir de los pueblos". "Les llamamos a que se comprometan con los procesos soberanistas de Cataluña y Euskal Herria, porque ésa es la única opción para poder democratizar el Estado español", ha añadido.

Asimismo, ha rechazado que el Estado español "todavía no han asumido su responsabilidad ni en el asesinato de Argala, ni en toda la violencia empleada contra este pueblo", y ha reprochado que se quiera "imponer un relato de vencedores y vencidos, de buenos y malos, de justos e injustos".

PNV, PSOE Y PP

En este contexto, ha advertido de que estos días PNV, PSOE y PP, "los tres compitiendo por quién es más demócrata, han vuelto con las exigencias de condena de siempre" y han "hablado de suelo ético, daño injusto". "Claro, sólo se han referido a la izquierda abertzale, sólo hablan de la violencia de ETA y de sus víctimas. Por ello, tenemos varias cosas que decirles, que no tienen ninguna legitimidad para dar a nadie lecciones de ética", ha defendido.

De este modo, ha lamentado que "nos quieren hacer creer que aquí no ha habido ningún conflicto político, que la única violencia, las únicas víctimas, han sido las de ETA".

GUERRA SUCIA

"Nos quieren hacer creer que la guerra sucia, el retorcimiento de leyes, la tortura, el cierre de medios y un largo etcétera sólo son frutos de nuestra imaginación. Nos quieren hacer creer que los militantes de ETA han sido simplemente unos terroristas. Pues, lo diremos alto y claro, para que nadie tenga ninguna duda: nunca hemos aceptado ese relato, no lo aceptamos y no lo aceptaremos", ha anunciado.

A su juicio, este relato "no tiene nada que ver con lo que realmente ha ocurrido en este país, y sobre un único relato no se puede construir una paz, justa, estable y duradera".

Por ello, ha realizado un llamamiento a PNV, al PSOE y al PP para que "dejen de imponer un relato de vencedores y vencidos, y reconozcan de una vez por todas la violencia ejercida y el sufrimiento causado por ellos, de la misma manera que lo ha hecho la izquierda abertzale y también la misma ETA".

"No tenemos intención de imponer nuestro punto de vista a nadie. Sin embargo, también decimos alto y claro que no aceptamos que nadie nos imponga qué tenemos que decir, qué tenemos que pensar ni qué sentir", ha expresado.

Por último, y tras señalar que "la lucha nos ha traído hasta aquí", ha reconocido que "tenemos que medir nuestras palabras y mordernos la lengua, por no poder decir todo lo que quisiéramos". "Pero no tengáis ninguna duda llegará el día en el que nadie pueda prohibir nuestro mejor homenaje, la victoria", ha finalizado.