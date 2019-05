Sortu exige la puesta en libertad de 'Josu Ternera', "uno de los máximos referentes del compromiso por la paz en ETA"

En una rueda de prensa en San Sebastián, Rodríguez ha recordado que Urrutikoetxea "puso voz al último comunicado y anunció la desaparición de ETA". "Fue, por tanto, uno de los que realizó una contribución definitiva a la paz: retirar la violencia de ETA de la ecuación política vasca para siempre", ha expresado.

El dirigente de Sortu ha asegurado que esta detención "vuelve a poner de manifiesto que la paz sigue contando con poderosos enemigos" y ha denunciado que los estados español y francés "siguen atentando contra el anhelo mayoritario de este país: alcanzar un escenario de paz justa, estable y duradera".

Del mismo modo, ha incidido en que "la violencia de ETA ha desaparecido", pero la de los estados "continúa bien presente, porque la política de dispersión es violencia, mantener a los presos gravemente enfermos en prisión es violencia, tratar de responsabilizar de todo lo sucedido en este país a la izquierda abertzale es violencia, tratar de imponer un relato de vencedores y vencidos es violencia, e impedir el derecho de autodeterminación de Euskal Herria, Cataluña y el resto de pueblos del Estado es violencia".

A su entender, los estados, y "muy particularmente el PSOE", tienen que realizar "su propio tránsito a una estrategia pacífica y democrática", además de "abandonar la represión y la violencia y apostar por la democracia, por la paz y por el respeto de nuestros derechos nacionales y sociales".

Tras asegurar que "los enemigos de la paz llegan tarde", Rodríguez les ha advertido de que "no lo han conseguido hasta ahora, y no lo van a conseguir ahora". "Este pueblo va a ganar la paz y la libertad, que no les que quepa la menor duda", ha subrayado, al tiempo que se ha mostrado convencido de que "la apuesta es imparable por muchos ataques que haya".

El dirigente de Sortu ha hecho llamamiento para denunciar esta operación y exigir la puesta en libertad de Urrutikoetxea en las concentraciones convocadas, esta tarde, en las localidades vascas, y en la manifestación que se celebrará este sábado en Ugao. Además, ha llamado a la ciudadanía a que el próximo domingo "muestre en las urnas la apuesta por la paz y la libertad a través del voto a EH Bildu".

RESPUESTA A LOZA

Arkaitz Rodríguez se ha referido, además, a las declaraciones del delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, en las que señalaba que la detención prueba que "el Estado de Derecho funciona y a los delincuentes se les detiene", para considerar que son "una falsedad".

Según ha afirmado, "si fuese un estado de derecho no habría presos políticos, se respetaría el derecho de autodeterminación, no habría existido terrorismo de Estado y guerra sucia, y no habría política de dispersión en vigor".

Asimismo, ha considerado que es "falso" que los delincuentes acaben en la cárcel porque "entonces algunos amigos de Loza y correligionarios de su partido como Vera, Barrionuevo y Damborenea tendrían que estar en prisión y no lo están, y tampoco los torturadores".

De este modo, ha exigido a Jesús Loza que "deje de una vez por todas de hacer apología del terrorismo de Estado" y que el PSOE "asuma sus responsabilidades", porque "algunos siguen sin hacer autocrítica y es hora de que la hagan".