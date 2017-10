Sortu agradece la "lección democrática" dada por Cataluña y cree "inaceptable" la "equidistancia" de Urkullu

La formación abertzale, en un comunicado, ha mostrado su "apoyo y solidaridad" al pueblo catalán, al que se ha dirigido para decirle que "no están solos ante los golpes, amenazas y manipulaciones". Además, ha subrayado que el referéndum de este pasado ha sido "legal y vinculante".

"La mayoría ha ejercido su derecho y se ha decantado por la independencia", ha recordado, al tiempo que ha considerado que las peticiones de acuerdo entre Cataluña y el Estado "no son más que excusas para mantener el actual status quo".

"Aceptamos la decisión adoptada democráticamente por el pueblo catalán, y esperamos y deseamos que la misma también sea aceptada por el conjunto de instituciones y agentes políticos", ha manifestado.

Sortu ha calificado de "inaceptable" la "equidistancia" mantenida por el lehendakari, quien, a su juicio, "ha mostrado un cinismo antológico al igualar las conductas de Rajoy y Puigdemont". "¿Quién ha enviado a la Policía para pegar a ciudadanos pacíficos? ¿Quién prohíbe la voluntad popular? ¿Quién ha intentado fracturar la ciudadanía catalana?", se ha preguntado.

Tras afirmar que, mediante sus posicionamientos, Urkullu "está haciendo el caldo gordo al Gobierno autoritario de Rajoy", el partido independentista ha insistido en que "la única vía pragmática es la adoptada por la ciudadanía catalana, ya que altera las vías de poder". "Las imágenes de ayer son una muestra más de que la democratización del Reino español es imposible", ha reiterado.

"ROMPER CON EL REGIMEN"

De este modo, se ha reafirmado en la necesidad de "romper con este régimen, como lo hemos venido haciendo en las últimas cuatro décadas" y se ha mostrado convencido de que la izquierda española "debería entender que el PP no es el problema, sino el propio Estado" ya que, pese a que la mayoría en Cataluña "se decante por la independencia", el Estado no "está dispuesto a aceptar esa voluntad" y "no le queda otra alternativa que la represión".

En ese sentido, ha considerado que si hubiese estado el PSOE en el Gobierno, "el proceder hubiese sido similar". Además, ha afirmado que "en Euskal Herria existe una amplia mayoría que cree que el actual marco está agotado" y que ese "descontento se manifiesta cada vez más en nuestras calles". En su opinión, "el reto fundamental que tenemos aquí y ahora para superar el Régimen del 78 es llegar a acuerdos y articular los sectores favorables al derecho a decidir y a la soberanía".

"Cataluña está trazando su camino con un convencimiento total y nos ha enseñado que es posible iniciar nuestra propia senda a la independencia", ha subrayado Sortu para, finalmente, animar a la ciudadanía vasca a participar en las distintas movilizaciones convocadas.