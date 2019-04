Sorpresa en el Gobierno de Madrid por el fichaje de Garrido con Cs, que asumen con cierta comprensión

"Nadie sabía nada. Estamos en estado de shock", coinciden en señalar, tras admitir que en Sol todos se han enterado a través de los medios de comunicación y que no tenían sospechas en esta dirección porque habían estado trabajando hasta el último momento para que Garrido fuese candidato del PP.

Tampoco el propio Garrido dio síntomas de malestar más allá del primer minuto "malo" y, tras conocer que no era el elegido por el partido para encabezar la lista en las elecciones de mayo, no tuvo un sola mala palabra contra el PP ni contra la Dirección.

Al contrario, en público y en privado, el expresidente ha reconocido que tras la decepción de un primer momento había "interiorizado que así son las cosas" y que se había puesto "desde el minuto uno" a trabajar "para la candidata", Isabel Díaz Ayuso. De hecho, parecía que se había contentado con ser el 'número cuatro' de la lista a las elecciones al Parlamento Europeo, según gente próxima al político.

Pero, estas mismas fuentes recuerdan que, el partido, en un principio, no se portó "bien" con Garrido, que conoció que no sería el aspirante a la vez que se filtró a los medios de comunicación, cuando todavía no había salido del despacho del presidente del PP, Pablo Casado.

Además, hacen hincapié en que el perfil de Díaz Ayuso era casi menos conocido que el del expresidente y que tenía el handicap de no haber gestionado antes la autonomía, cuando él se había dedicado a hacer una "transición" tranquila y sin ruido tras la marcha de Cristina Cifuentes, llegando a sacar presupuestos hasta el final.

Señalan que el caso del expresidente es solo la punta del iceberg del "descontento generalizado" que ha habido con las listas electorales y que se enmarca en la exclusión de personas con experiencia y capacidad de gestión, que además habían "dado la cara" por la formación en momentos difíciles.

Desde el Ejecutivo regional ponen el foco en la "purga" que ha habido con ciertos dirigentes del partido en las listas y en la incorporación en su lugar de otras personas afines a esta y que no han ocupado nunca un escaño en la Asamblea de Madrid. "No se ha valorado nada", critican.

Tampoco pasan por alto la sensación de estar ahora, con Pablo Casado al frente, ante un PP "más escorado a la derecha", cuando llevaba años más en el centro de la mano de Cifuentes, y donde Garrido siempre se había sentido "cómodo".