Sáenz de Santamaría acusa a la Generalitat catalana de "sembrar división"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado hoy a la Generalitat de Cataluña de "sembrar división" entre la sociedad con el referéndum del 1 de octubre, al tiempo que ha reiterado la voluntad de diálogo de su Ejecutivo pero siempre dentro de la ley.

En la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado, Sáenz de Santamaría ha respondido en estos términos al ser preguntada por el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, sobre qué piensa hacer el Gobierno para cambiar su "negativa actuación" en Cataluña y, "desde el diálogo", buscar una solución pactada.

"Dentro del marco de la ley todo es posible. Fuera sólo existe la imposición, como hemos visto al inicio de la sesión de esta tarde", ha señalado la vicepresidenta en alusión a un incidente al comienzo del pleno, cuando varios diputados de ERC y el PDeCAT se han levantado de sus escaños exhibiendo banderolas con imágenes de personas a las que no se deja hablar.

Una acción con la que los diputados independentistas han querido protestar por las actuaciones que se están llevando a cabo en Cataluña contra la libertad de expresión, según han explicado a los medios.

El presidente de la Cámara, Pío García Escudero, les ha conminado a retirar las pancartas, pero ha tenido que llamarles al orden para que finalmente lo hicieran.

Luego, en su pregunta, el portavoz del PNV ha señalado que España se encuentra ante "una de las mayores crisis de Estado" que los allí presentes hayan conocido, al menos en primera persona.

Bildarratz ha considerado que el punto al que ha llegado la situación demuestra que el discurso de la ley no vale y que la política es "más necesaria que nunca", sobre todo para garantizar la cohesión social.

Sáenz de Santamaría ha señalado que, "cuando uno gobierna para todos los demás, lo que tiene que hacer es no sembrar división". "Y mire lo que ha traído la Generalitat al conjunto de los catalanes", ha apostillado.

La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales ha sostenido que el Gobierno tiene "toda" la voluntad de diálogo, pero ha insistido en que no se puede pedir a ningún ejecutivo que cumplan unas leyes sí y otras no o que no se ejecuten las decisiones de los tribunales, porque "eso no es ley, ni derecho y, por lo tanto, no es democracia".

"Este Gobierno practicará el diálogo, pero siempre dentro de la democracia, como lo que es y no como ustedes lo quieren ver", ha zanjado.

"Usted está haciendo referencia a una ley y yo le pregunto ¿y qué ley? Porque evidentemente le gusta aplicar la ley que a usted le viene bien en algún momento", le ha reprochado Bildarratz en su turno de réplica.

También ha apuntado que la Generalitat tiene un peso importante "en la conciencia catalana" y que no ha gustado a los catalanes ver entrar a la Guardia Civil en sus dependencias y detener además a algunos responsables políticos.

La receta de Bildarratz es diálogo y negociación para que pueda haber un acuerdo, que sea refrendado después por la ciudadanía catalana, que "después de tanto sufrimiento necesita dar su opinión".

"A veces, con un pequeño gesto, pero en positivo, pero que sea realista y sincero, es suficiente", ha opinado.

Sáenz de Santamaría ha considerado que "el problema de Cataluña es lo que pide y cómo lo pide, o, mejor dicho, cómo lo impone", en alusión al referéndum del 1 de octubre.

En este contexto, ha remarcado que en España no existe el derecho de autodeterminación, que no cabe tampoco, ha recordado, en ninguna constitución de ningún país del entorno.

Tras lamentar que Junts pel Sí y la CUP se saltaran las normas parlamentarias en la aprobación de las llamadas leyes de desconexión los pasados 6 y 7 de este mes, ha dicho a Bildarratz que entonces no le oyó quejarse de que se silenciara a la oposición y de que "ninguneaban" a las instituciones autogobierno como el Consejo de Garantías Estatutarias.

"En un Estado de derecho hay leyes y se cumplen todas, no las que los dirigentes quieran o no quieran cumplir", ha sentenciado.