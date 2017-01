Soraya Rodríguez (PSOE) lamenta que haya incidentes "demasiado a menudo" y subraya que Pedro Sánchez no descalifica

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Rodríguez, que preside el PSOE regional, ha explicado que tuvo que abandonar la sesión tras los reproches recibidos por un sector de la militancia porque no podía tolerar que los que piden primarias descalificaran a Patxi López, "el primer compañero que ha decidido dar el paso de presentarse" como candidato a la Secretaría General.

De esta forma, ha denunciado haber sufrido en los últimos meses "ataques", aunque no siempre "directamente", por su defensa de la Gestora Socialista.

"Lo que se ve ahí de forma parcial de verdad que no representa al PSOE en Valladolid ni a la inmensa mayoría de la militancia. Es un grupo reducido que siempre habla en nombre de la militancia pero que solo se representan a ellos mismos", ha manifestado.

La responsable socialista ha tachado de "lamentable" que este grupo suprima el argumento por el insulto y la descalificación personal. Así, ha explicado que le pidió al secretario provincial que recompusiera el marco del respeto y que no permitiera insultos a ningún compañero.

"Yo he ido siempre, he dado la cara defendiendo mi posicionamiento político con valentía. Lo grave de esto es que esta violencia verbal va dirigida a la intimidación. A mi no me callan, pero hay muchos militantes a los que este tipo de actitudes les hace retraerse", ha lamentado.

Rodríguez ha asegurado que en el PSOE se debate siempre "muy intensamente" pero con un "margen de respeto y con afecto" que es lo que une a compañeros que comparten un partido, un proyecto y "nunca la discrepancia política".

"Quienes quieren defender a Pedro Sánchez con estas actitudes tampoco le hacen ningún favor. Sin haber compartido nunca sus decisiones o planteamientos políticos, indudablemente nunca he escuchado a Pedro actitudes de descalificación", ha remachado.

APOYAR A UN COMPAÑERO NO SIGNIFICA ESTAR EN CONTRA DE OTRO

Rodríguez, que también ha hablado en 'Los Desayunos de TVE', cree que el PSOE ha salido de un "proceso duro" y que hay "una fractura, pero no es cierto que sea entre las bases y la dirigencia como se ha querido visualizar". "Estoy convencida de que el partido va a salir del próximo Congreso con un mayor grado de unidad", ha opinado.

No obstante, Rodríguez cree que para ello hace falta que el proceso se haga con "respeto al otro" y sabiendo que tener un argumento político diferente no significa estar en contra de nadie. "Apoyar a un compañero en primarias significa que estas con el, no en contra del otro", ha aclarado.

"Quienes enarbolan esta bandera de quien no piensa como yo no es buen socialista, no van a ganar ninguna batalla porque son pocos. El PSOE no es esto", ha apostillado.