Soraya Rodríguez (Cs) lamenta que los diputados presos hayan sometido a la democracia a "una parodia"

Una situación, ha continuado, que ha supuesto una "bombona de oxígeno" para que el expresidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, pueda obtener su acta de eurodiputado.

Rodríguez, que ha participado en el cierre de campaña de Ciudadanos en Valladolid, junto a los candidatos a la Junta y la Alcaldía, Francisco Igea y Martín Fernández Antolín, respectivamente, el jurista Francisco Sosa Wagner y la diputada electa, Soraya Mayo, ha insistido en que España está llena de hombres "con esperanza", y que detecta "una ola de ilusión" confiando en que a Ciudadanos le "vaya bien" en las urnas, lo que significará, a su juicio, "que le irá bien a España, Castilla y León, Valladolid y Europa".

"Vamos a ser un grupo importante y numeroso en el Parlamento Europeo en una legislatura que va a ser decisiva", ha continuado en clave europea para asegurar que solo la UE puede dar una "solución" a todos los retos que se plantean. "Europa debe liderar y diseñar el futuro, porque es la región del mundo que puede dirigir la globalización con la base fundamental de los derechos humanos, las libertades y el Estado de Derecho", ha reflexionado, algo que no pueden hacer otros países como China, con potencial económico pero "sin democracia".

Por otra parte, ha insistido en que se va a luchar por una "mayor integración" y defendiendo "con alma y corazón" la Unión Europea de los nacionalismo. "El desafío del nacionalismo identitario y xenófobo que quiere separar y construir frontera lo tenemos dentro, aquí, en España y para ir a Europa hay que defenderlo primero en este país", ha puntualizado para explicar que lo sucedido esta semana en el Congreso con los diputados presos ha sometido a la democracia a "una parodia" y ha dado una bombona de oxígeno al expresidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont.

"Esta semana han ido a tomar posesión unas personas sentadas en el Supremo por un golpe a la Constitución, porque nuestra democracia que denigran se lo ha permitido. Pero desde ese momento, esa democracia establece que un diputado en prisión preventiva se le suspende de su condición hasta que cese su situación. Eso tenía que haber tardado un solo minuto y hemos estado hasta hoy sometiendo a la democracia a una parodia que ningún español se merece", ha ahondado para alertar de que han dado una "bombona de oxígeno" a Puigdemont para "buscar atajos" y obtener su acta de europarlamentario.

Por su parte, el jurista y exeurodiputado Francisco Sosa Wagner ha aplaudido la dimisión de la Primera Ministra, Teresa May, a la que ha acusado de destruir el Reino Unido, no irse de Europa y votar en los comicios. "Lo de estos señores es muy parecido a lo que sucede en Cataluña, donde los independentistas no conseguirán nunca su objetivo pero intentarán acabar con la democracia española", ha apostillado.

Sosa Wagner ha alertado de que el Parlamento Europeo se va a llenar de "populistas" que intentarán "descabalgar" a la UE, si bien confía en que el grupo liberal tenga "una consistencia importante" para "defenderla".