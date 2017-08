Som Valencians apoyará la manifestación por la financiación en Madrid y reprocha a Bonig (PP) "blindarse a su partido"

Con su afirmación de que la manifestación "no es necesaria", el secretario general de Som Valencians, Jaume Hurtado, cree que Bonig "se equivoca, porque, en vez de defender los intereses de los valencianos, está protegiendo a Mariano Rajoy, para que no tenga contestación en Valencia".

En un comunicado, Hurtado ha instado así a la líder del PPCV a que "ordene, de una vez, a los diputados valencianos en el Congreso a mejorar la situación y trabaje dentro de su partido".

"Es cierto que estas cosas no se negocian con una pancarta, como ha dicho, pero que se aplique el cuento y luche dentro de Génova para que no nos desprecien más, para que no nos maltraten más", ha reivindicado.

Por ello, ha avanzado que la formación regionalista se sumará a la movilización porque "por delante de las cuestiones partidistas y aun siendo nosotros de la oposición, tenemos que hacer fuerza todas las fuerzas políticas frente a Madrid".