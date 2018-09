Solchaga defiende la prisión preventiva de los independentistas, rechaza el indulto y pide a Sánchez convocar elecciones

En una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, el que fuera ministro de Industria y Economía durante los gobiernos de Felipe González ha avisado de que el independentismo usa a los políticos presos como excusa y argumento para la negociación política.

Solchaga ha descrito como "nostalgia" el mensaje del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de que prefería que los políticos independentistas no estuvieran en prisión preventiva, así como mensajes en esta línea de otros miembros del Gobierno. "Están engañados, por parte del victimismo catalán si no hubiera presos sería otra la excusa para decir que en Madrid no les entienden nunca", ha dicho, afirmando que sobre la situación de prisión preventiva "no hay nada que discutir".

Pese a ello, se ha mostrado favorable a que se elabore una solución de futuro para Cataluña. "También pienso como Borrell que se necesitan más de 10 y 20 años", ha añadido, pero por ello, Solchaga advierte que el Gobierno no debe precipitarse con medidas como los indultos.

Para el extitular de Economía se tendrán que considerar medidas, desde la legalidad y cambiando la Constitución, que puedan dar alguna salida al conflicto en Cataluña, pero, en todo caso, ahora ve "prematuro" abordar esto por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.

ELECCIONES ANTICIPADAS

Precisamente, Solchaga aduce a la falta de "solidez" del Gobierno como dificultad para afrontar una salida de largo plazo que "signifiquen cambios dramáticos en el ordenamiento jurídico". Por todo ello, defiende que una vez se ha salido del 'impasse' político de Mariano Rajoy "no sería malo" que se convocaran elecciones.

El exministro socialista ha asegurado que, en su opinión, sería mejor para el PSOE que las elecciones fueran antes del verano que viene. "Ha estado durante dos años al borde de la irrelevancia política, pero la moción ha vuelto a reanimar a mucha de la gente que creía en la posibilidad de Gobierno del PSOE", ha apostillado el exministro, quien se ha mostrado a favor de aprovechar el alza de Ciudadanos y forjar con la formación 'naranja' una "alternativa de centro".

Recuerda que Sánchez dijo durante la moción de censura que encaraba su mandato como "corto" y para desembocar en elecciones, y por ello tras superar la "parálisis" política ha defendido que se adelanten los comicios "más bien antes que después".