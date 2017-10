Solchaga acusa a los independentistas de ponerse sobre un "caballo desbocado"

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha insistido en que los políticos secesionistas han creado "una fracturación muy importante" que, a su juicio, "una vez que está en las calles es muy difícil frenar". "Se está poniendo en peligro la unidad de España", ha advertido.

Para Solchaga, la crisis catalana "no se ha sabido enfrentar en los últimos años" pero, aún así, "cualquiera que sea demócrata sabe que solo hay una solución" y es la de "restaurar el respeto al marco constitucional".

"VALOR ESTRATÉGICO Y ECONÓMICO"

Sochaga ha subrayado que el desafío independentista provoca que España sea "un socio menos atractivo a la hora de tomar decisiones dentro de la Unión Europea" y ha asegurado que también afecta al Producto Interior Bruto (PIB) a nivel nacional.

"Cataluña es el 20% del PIB de nuestro país, es una zona rica con una densidad de capital social muy importante y cualquier deterioro de la situación y la ruptura de la unidad económica de España sería perjudicial para España en su conjunto y de manera particular para la comunidad catalana", ha añadido.

Por ello, ha lamentado que los acontecimientos en Cataluña pongan "en peligro" lo que, según él, ha sido "una historia económica de éxito, con la excepción de los últimos diez años". "Si comparamos cómo era el PIB en el año 2007 con lo que era en 1977, se había multiplicado por dos, lo que significa que al cabo de un siglo se multiplicaría por ocho", ha afirmado.

Con respecto a la deslocalización de sedes de bancos en Cataluña como son Sabadell o La Caixa, ha remarcado que la banca "no tenía otra elección" porque "un banco no puede vivir si no tiene un Banco Central que sea capaz de prestarle dinero en última instancia si tiene una crisis de liquidez". "Si el día de mañana Cataluña dejara de pertenecer a la UE, Sabadell y La Caixa se quedarían sin Banco Central y serían casi insolventes porque no tendrían ninguna protección", ha concluido.