Sindicatos cuestionan ante el Director de la Policía que haya existido coordinación tras los atentados de Cataluña

Sindicatos policiales han cuestionado ante el Director General de la Policía, Germán López Iglesias, que haya existido coordinación entre Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil tras los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, y han llegado a criticar la actuación del Gobierno por permitir que la policía autonómica catalana asumiese la investigación de los ataques.

Según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, la queja se ha trasladado este lunes durante una reunión entre Germán López Iglesias y representantes de cuatro sindicatos: Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de Policía (UFP), Sindicato Profesional de Policía (SPP) y Alternativa Sindical de Policía (ASP). A la reunión no ha acudido el Sindicato Unificado de Policía (SUP) aunque estaba convocado al encuentro, que ha tenido una comida posterior.

La reunión, convocada el pasado jueves y celebrada en el Complejo Policial de Canillas (Madrid, ha comenzado con una exposición cronológica del Director General de la Policía de los acontecimientos posteriores a los atentados del pasado 17 de agosto, en la que Germán López Iglesias ha defendido, según asistentes a la reunión, la coordinación "excepcional" que hubo entre Mossos, Policía y Guardia Civil.

La afirmación del Director General ha sido cuestionada por los sindicatos cuando han tomado la palabra, y un representante ha llegado a criticar la actuación del Gobierno de España, calificándola de "dejación de funciones", por permitir que los Mossos capitalizaran la investigación "ninguneando" a Policía Nacional y Guardia Civil.

En concreto, la Unión Federal de Policía ha calificado la actuación de los Mossos de "absoluto desprecio" con los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, sosteniendo sus críticas en la "discriminación" en las condecoraciones o la omisión de la policía catalana a las solicitudes de información. Sin embargo, este sindicato admite que la colaboración entre los distintos cuerpos "a pie de calle" es "correcta".

MÁS MEDIOS Y AUMENTO SALARIAL

Del mismo modo, los representantes de los sindicatos han trasladado la necesidad de "más medios materiales" para hacer frente a la amenaza del terrorismo yihadista. También ha reclamado un aumento de plantilla y de salarios, recordando la reivindicación de equiparar el sueldo de policías y guardias civiles al de los agentes de las policías autonómicas.

Las demandas sindicales han tenido respuesta del Director General de Policía, que se ha comprometido a trasladar la petición al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de que convoque una reunión "urgente" para abordar el aumento salarial de la plantilla de Policía Nacional y Guardia Civil. Según estas fuentes, el objetivo de los sindicatos policiales es lograr un compromiso para los presupuestos de 2018.

EL SUP NO ACUDE A LA REUNIÓN

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) no ha acudido a la reunión con el Director General, criticando que la convocatoria no tuviera orden del día "existiendo cuestiones de gran trascendencia que deben ser abordadas con urgencia" como, según este sindicato, "la penosa imagen ofrecida en los sucesos de Cataluña".

En una nota de prensa, el SUP considera una "incongruencia" la "inmediatez" de la convocatoria de una reunión sin que se especificase "un motivo determinado" desde la Dirección General de Policía.

"Desde el SUP nos hemos negado a estar presentes en esta convocatoria por considerar que la seguridad de todos, la equiparación salarial, la descoordinación policial e injerencia competenciales deben abordarse de manera rigurosa, definida y profunda, lejos de comidas de confraternización que no responden a ninguna razón efectiva", expone el sindicato.